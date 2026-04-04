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द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त एक्शन, 5 दिन में बनेगी नई कार्ययोजना, नालों पर लगेगा रोक

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByImran
Published:Apr 04, 2026, 03:14 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 03:14 PM IST

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द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त एक्शन, 5 दिन में बनेगी नई कार्ययोजना, नालों पर लगेगा रोक

Jaipur News: राज्य सरकार ने द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नदी का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा, जेडीए सचिव गौरव सैनी, निदेशक अभियांत्रिकी अजय गर्ग सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बंबाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक नदी के विभिन्न हिस्सों का जायजा लिया और जमीनी स्थिति को परखा.

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अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 5 दिनों में जयपुर शहर का व्यापक सर्वे कर द्रव्यवती नदी में प्रदूषण कम करने के लिए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन नालों को बंद किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता से चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए.

निरीक्षण के दौरान नदी के रख-रखाव पर भी विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किए जा रहे मेंटेनेंस कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. साथ ही नदी किनारे बने शौचालयों और वॉक-वे की साफ-सफाई और रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि द्रव्यवती नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी.

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