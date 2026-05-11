/अब फ्लाइट में मुफ्त यात्रा करा रही राजस्थान सरकार ,मई के आखिरी हफ्ते से शुरू आवेदन- ऐसे करें अप्लाई!

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Raasthan News: राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों की आस्था को पूरा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चला रही है. मई के अंतिम सप्ताह से इस योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं.
Senior Citizen Tirth Yatra: राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों की आस्था को सम्मान देते हुए एक बार फिर बड़ी पहल करने जा रही है. देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष मई के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इस योजना के तहत राज्य सरकार हजारों बुजुर्गों को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा करवाएगी. खास बात यह है कि अब बुजुर्गों को फ्लाइट से भी तीर्थ दर्शन का मौका मिलेगा.
राज्य सरकार ने योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब आवेदन केवल जनाधार कार्ड के आधार पर ही नहीं, बल्कि सदस्य क्रमांक के जरिए भी किए जा सकेंगे. इससे पहले जनाधार में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण कई पात्र बुजुर्ग यात्रा से वंचित रह जाते थे. नए नियमों से इस समस्या का समाधान हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिल सकेगा.
योजना की खास बातें
इस वर्ष सरकार 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से और 6,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएगी. ट्रेन यात्रा के लिए 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों के पैकेज तैयार किए गए हैं, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, द्वारका, सोमनाथ, तिरुपति, जगन्नाथ पुरी, वैष्णो देवी, महाकालेश्वर उज्जैन आदि शामिल हैं. वहीं हवाई यात्रा के तहत बुजुर्गों को नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे.
सभी ट्रेनें एसी कोच में चलेंगी, ताकि बुजुर्गों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मिल सके. यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. हर ट्रेन में जीआरपीएफ के जवान, मेडिकल स्टाफ और ट्रेन प्रभारी तैनात रहेंगे. 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और उनके सहायकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.
आवेदन कैसे करें?
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे. मई के अंतिम सप्ताह से पोर्टल पर आवेदन शुरू होंगे. आय प्रमाण पत्र और पूर्व में यात्रा न करने का स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा. वेटिंग लिस्ट को भी बढ़ाया गया है ताकि कोई सीट खाली न रहे.
बजट और लक्ष्य
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. पिछले वर्ष करीब 49,787 यात्रियों ने ट्रेन और 6,000 ने हवाई यात्रा का लाभ लिया था. इस बार सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
देवस्थान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान करना है, जिन्होंने जीवन भर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी आस्था को पूरा नहीं कर पाए. अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें शांति और आध्यात्मिक संतोष का मौका मिलेगा.यह योजना न सिर्फ धार्मिक आस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का संदेश भी देगी. मई के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाले आवेदन के बाद पात्र बुजुर्गों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा.
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