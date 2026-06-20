/राजस्थान में हुई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, RAS तबादलों के साथ ACB में भी बड़ा बदलाव, 178 अधिकारियों को हुआ ट्रांसफर

Rajasthan Administrative Reshuffle: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. आधी रात जारी इस तबादला सूची में सचिवालय, निगमों, विश्वविद्यालयों और जिला प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं. इस फैसले के बाद प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है.



भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिले 20 अधिकारी

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इधर पुलिस मुख्यालय ने भी बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को 20 अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति की अनुशंसा पर 10 निरीक्षकों और 10 उप निरीक्षकों को एसीबी में पदस्थापित किया गया है.

इन अधिकारियों में नीरज कुमार गुप्ता, रामसुमेर राणा, शरीफ अहमद, ओमप्रकाश, उमेश बिश्नोई, राजेंद्र प्रसाद, हनीफ मोहम्मद, जयमल सिंह मेड़तिया, महेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, अजय कुमार, शीला मीणा, सुरजीत सिंह, कुशाल राम, विशाल कुमार, देवाराम, शंकर सिंह, राजकुमार और बाबूलाल उपनिषद सहित कुल 20 अधिकारी शामिल हैं.



मंत्रियों के विशिष्ट सहायकों में भी मेजर चेंज

सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के विशिष्ट सहायकों (SA) को बदल दिया है. चर्चित आरएएस अधिकारी डॉ. विभू कौशिक को स्वास्थ्य मंत्री का नया SA बनाया गया है. वहीं बलवंत सिंह लिग्री को राजस्थान बेवरेज कॉर्पोरेशन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है. राज्यपाल सचिवालय में कार्यरत मुकेश कुमार कलाल को ओटाराम देवासी का SA बनाया गया है, जबकि चंदन दुबे को राज्यपाल का उप सचिव नियुक्त किया गया है.

सचिवालय और निगमों में अहम नियुक्तियां

मुख्य सचिव कार्यालय में संयुक्त सचिव मुकेश कुमार शर्मा को राज्य सूचना आयोग का सचिव बनाया गया है. सीमा कुमार को लोकल फंड ऑडिट विभाग से मुख्य सचिव कार्यालय में संयुक्त सचिव पद पर लगाया गया है. पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा के पिता प्रवीण कुमार लेखरा को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

राजस्थान बीज निगम में भी बड़ा बदलाव हुआ है. गौरव चतुर्वेदी को निगम का नया प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया है, जबकि विनीता सिंह को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है.



विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले

राज्य सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार पदों पर भी बदलाव किए हैं. अनुराग भार्गव को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का रजिस्ट्रार बनाया गया है. मुरलीधर प्रतिहार को कोटा विश्वविद्यालय, चंद्रभान सिंह भाटी को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा राजूलाल गुर्जर को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.



कई तबादले निरस्त, एपीओ अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

सरकार ने पूर्व में जारी कुछ तबादला आदेशों को भी निरस्त कर दिया है. पुष्कर मित्तल सहित चार अधिकारियों के करीब सवा महीने पहले हुए तबादले रद्द किए गए हैं. वहीं मोहम्मद ताहिर का 15 सितंबर 2025 को किया गया तबादला भी करीब नौ महीने बाद निरस्त कर दिया गया.

इसके अलावा 12 एपीओ चल रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इनमें हेमंत स्वरूप माथुर, संजू पारीक, दिपांशु सांगवान, नेहा मिश्रा, गौरव बांकावत और सोनल मीणा सहित कई अधिकारियों को विभिन्न विभागों और जिलों में पदस्थापित किया गया है.



पिंकी मीणा को साढ़े पांच साल बाद मिली पोस्टिंग

हाईवे घूसकांड मामले में लंबे समय तक निलंबित रहने के बाद बहाल की गईं आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें सवाई माधोपुर में लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग में सहायक निदेशक नियुक्त किया गया है. करीब साढ़े पांच साल बाद मिली इस पोस्टिंग को प्रशासनिक हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.



प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा

178 अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है. इससे विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ने, नई कार्यशैली विकसित होने और प्रशासनिक समन्वय मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है. आने वाले दिनों में इन तबादलों का असर प्रदेश के प्रशासनिक और विकास कार्यों पर भी देखने को मिलेगा.



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