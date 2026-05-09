/Rajasthan: भीषण गर्मी में पेयजल प्रबंधन के लिए सरकार गंभीर, मॉनिटरिंग में जुटा जलदाय विभाग

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Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी में पेयजल को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है. पेय जल प्रबंधन को लेकर जलदाय विभाग लगातार मॉनिटरिंग में जुटा है. गांव और शहरों में पेयजल को लेकर व्यवस्थाएं सुचारु की गई है.
Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी के लिए सरकार गंभीर है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ती चल रही है इसलिए जलदाय विभाग पूरी तरह से गंभीर है. आम जनता को शुद्ध और समुचित पेय जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय और प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष संचालित है.
प्रदेश में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के शहरी क्षेत्र के लिए राशि 55.88 करोड़ के 218 कार्य और ग्रामीण क्षेत्र के लिए राशि रुपये 154.47 करोड़ के 1162 कार्य स्वीकृति किए गए थे, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 802 और शहरी क्षेत्र में 218 कार्य पूर्ण ही चुके हैं. शेष कार्य 15 मई तक पूरे करने होंगे.
परिवहन सेवा से पहुंचाया जा रहा पानी
प्रदेश के शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 41 जिलों के लिए 31 जुलाई तक आवश्यकतानुसार जल परिवहन के लिए अनुमानित शहरी क्षेत्र के लिए राशि रुपये 23.00 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र के लिए राशि रुपये 82.37 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई. वर्तमान में 1233 गांव और 1000 ढाणियां, 48 शहरों में जल परिवहन से घरों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है.
हैडपंप के लिए चला अभियान
गर्मियों के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए विभाग में किराए पर 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक अवधि के लिए 500 श्रमिक प्रतिमाह और 100 किराए के वाहन प्रतिमाह,1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए 2000 श्रमिक प्रतिमाह, 400 किराए के वाहन प्रतिमाह, 1 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक अवधि के लिए 2500 श्रमिक प्रतिमाह, 450 किराये के वाहन प्रतिमाह की स्वीकृति जारी की गई. गांवों में हैडपंप सुधारने का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 22730 हैंडपंपों में से 22337 हैंडपंप ठीक किए गए और शेष 393 सतत प्रक्रिया के तहत ठीक किए जा रहे हैं.
1-1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
जलदाय विभाग ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 1-1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है. इसके तहत प्रदेश कुल स्वीकृत 484 कार्यों में से 307 कार्य पूर्ण और 192 कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें 15 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया है.
जेजेएम की स्कीम में 25-2 लाख खर्च होंगे
प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पूरी हो चुकी जलयोजनाओं के संचालन के लिए विभाग गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के लिए 25-25 लाख रुपये की राशि खर्च करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है. फील्ड अधिकारियों का मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अवकाश पर रोक लगाई गई है.
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