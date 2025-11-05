राजस्थान के 300 स्कूल होंगे मर्ज, स्टूडेंट्स की कमी वजह

Jaipur News : राजस्थान में स्कूलों सरकार मर्ज करेगी.जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स कम है या फिर है ही नहीं,उन स्कूलों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.ऐसे स्कूलों को राज्य सरकार पास के स्कूलों में ही मर्ज करेगी. आखिरकार कैसे मर्ज होंगे ये स्कूल ये एक सवाल है ?

300 स्कूल मर्ज होंगे

राजस्थान सरकार 300 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करेगी.शिक्षा विभाग ने इस पर बड़ा फैसला लिया है.प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.155 उच्च माध्यमिक और 157 प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा.जिन उच्च माध्यमिक स्कूलों में 25 स्टूडेंट्स से कम है,वे पास के स्कूल में मर्ज होंगे.जिन प्राथमिक स्कूलों में 5 स्टूडेंट्स से कम है उन्हें भी मर्ज किया जाएगा.

राजस्थान में 109 स्कूल ऐसे है जहां बच्चों की संख्या ही शून्य है.शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि ऐसे स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा.इसके बाद खाली भवनों पर सरकार विचार करेगी कि इसमें क्या किया जा सकता है.

बिना मापदंड के स्कूल खोले

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कि बिना मापदंड के स्कूल खोले गए है.पास पास स्कूल खोले गए.जहां जरूरत नहीं थी,वहां भी स्कूल खोल दिए गए.इसलिए अब सरकार ने इन्हें मर्ज करने का फैसला लिया है.दिलावर का कहना है कि स्कूलों की दूरी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पास के ही स्कूल में मर्जर होगा.उन्होंने ये भी साफ किया कि स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं हो रही,बल्कि बढ़ रही है.बिना मापदंडों के ये स्कूल खोले गए.इसलिए इन्हें मर्ज किया जाएगा.

अगले साल से लागू हो सकता फैसला

संभवतया सरकार का ये फैसला अगले साल से लागू होगा.इससे पहले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को भी मर्ज किया था.ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के इस निर्णय का असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर कितना पडता है.

