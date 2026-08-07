/राजस्थान सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव, अब बिना इंटरव्यू के मिलेगी सरकारी नौकरी!

Rajasthan Jobs: राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी भर्ती प्रक्रिया में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है. प्रदेश सरकार 4200 ग्रेड-पे तक की सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर फैसला ले सकती है, जिसको लेकर कार्मिक विभाग में हलचल तेज हो गई है. वहीं, विधि विभाग भी प्रस्ताव के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण कर रहा है. आखिरी फैसला विधि विभाग से बातचीच के बाद होगा.

बीते कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, विशेष रूप से सब-इंस्पेक्टर (SI) और उससे समकक्ष पदों की भर्ती प्रक्रिया से इंटरव्यू हटाने की जा रही है. उन लोगों को कहना है कि इंटरव्यू से पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार जैसी चीजें बढ़ती हैं.

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पूरे मामले की गंभीरता से जांच

इस मामले को लेकर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच और विचार कर रही है, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो लोगों सभी के हित में ही लिया जाएगा.

लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर

गौरतलब है कि केंद्र सरकार साल 2016 में 4200 ग्रेड-पे तक की अधिकांश नॉन-गजेटेड भर्तियों से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर चुकी हैं, जिसके बाद हरियाणा, यूपी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के साथ 23 राज्यों ने भी कई भर्तियों में इंटरव्यू की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. ऐसे में राजस्थान में भी अभ्यर्थियों की मांग है कि अधीनस्थ सेवाओं की भर्तियां केवल लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर की जाएं, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने और पक्षपात की गुंजाइश कम हो.

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो लगभग 16 तरह की भर्तियां बदल सकती हैं, जिसमें सबसे अहम सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मानी जा रही है. साल 2021 की SI भर्ती में पेपर लीक के साथ-साथ टॉपर्स के इंटरव्यू और मार्किंग को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे.

इन पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव

ये प्रस्ताव लागू होने पर प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर, तहसीलदार, देवस्थान, सहकारिता, आबकारी, उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति, बाल विकास, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, श्रम कल्याण, राज्य कृषि विपणन विभाग के साथ कॉलेज और संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन, पीटीआई, कनिष्ठ विधि अधिकारी और विधि रचनाकार जैसे पदों की भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव होगा.

हालांकि इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है. वर्तमान में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आबकारी और कई अन्य विभागों के पद राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा के माध्यम से RPSC द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के आधार पर होती हैं. कई पदों का ग्रेड-पे 3600 से 4200 के बीच है, लेकिन वे राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा की संयुक्त व्यवस्था का हिस्सा हैं.

ऐसे में अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार केवल कुछ चुनिंदा अधीनस्थ पदों से इंटरव्यू हटाएगी या फिर पूरी भर्ती संरचना में बदलाव होंगे. RAS और राज्य सेवा से अलग अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया तैयार करना प्रशासनिक रूप से कितना संभव होगा, इस पर भी सरकार की द्वारा मंथन किया जा रहा है. फिलहाल लाखों अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अंतिम फैसले पर बनी हुई है.

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