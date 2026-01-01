जयपुर के मंदिरों में बूंदाबांदी के बीच उमड़ा भक्तों का सैलाब, गोविंददेवजी को लगा 56 तरह के लड्डुओं का भोग

Jaipur News: नववर्ष की पहली सुबह...जब अलार्म नहीं, आस्था ने जगाया. किसी के कदम गोविंददेवजी की चौखट पर पहुंचे,तो किसी ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मंगल भविष्य मांगा. गणपति बप्पा के जयकारों के बीच जयपुराइट्स ने नए साल का स्वागत पार्टी नहीं, प्रार्थना से किया. शहर के मंदिरों में श्रद्धा की कतारें दिखीं, घंटियों की गूंज थी, जयकारों की गूंज थी और हर चेहरे पर एक ही कामना. नया साल…सुख, शांति और समृद्धि वाला हो. नववर्ष-2026 की पहली सुबह जयपुर पूरी तरह भक्तिरस में डूबा नजर आया.

जयपुर में नया साल पार्टी से पहले पूजा बन गया. सुबह चार बजे…जब शहर अभी नींद में था, तभी गोविंददेवजी मंदिर में मंगला झांकी के साथ 'राधे-राधे' और 'हरे कृष्ण' के उद्घोष गूंज उठे. ठंड थी, कोहरा था, बूंदाबांदी थी… लेकिन आस्था के आगे मौसम भी फीका पड़ गया. श्रद्धालुओं का सैलाब ऐसा कि मंदिर परिसर में पांव रखने तक की जगह नहीं बची. दिन चढ़ने के साथ आस्था का ग्राफ भी चढ़ता गया. मोती डूंगरी गणेश मंदिर, खोले के हनुमानजी, गोपीनाथजी, राधा-दामोदरजी, ताड़केश्वर और झारखंड महादेव, काले हनुमानजी से लेकर गलताजी तीर्थ तक हर मंदिर में भक्तों की कतारें, हर चेहरे पर उम्मीद देखने को मिली.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में तो सूरज की पहली किरण के साथ ही विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया. जैसे-जैसे समय बढ़ा, वैसे-वैसे भीड़ और बढ़ती गई. जेएलएन मार्ग से लेकर मुख्य मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं और पूरा इलाका 'गणपति बप्पा मोरया' के जयघोष से गूंज उठा.

भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और परिवार, शहर व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. भगवान गणेशजी को स्वर्ण मुकुट धारण कराया गया. इस बार मोती डूंगरी गणेश मंदिर में परंपरा को नया स्वरूप दिया गया है. 56 भोग की जगह 56 प्रकार के लड्डुओं की भव्य झांकी सजाई गई. पिस्ता, सीताफल, वनीला और स्ट्रॉबेरी जैसे आधुनिक फ्लेवर के साथ-साथ बेसन, मोतीचूर, नारियल, रवा-सूजी, आटा, मेवा और मलाई जैसे पारंपरिक लड्डुओं की खुशबू पूरे मंदिर परिसर में फैली रही.

चूरमा, मूंग, ड्राई फ्रूट और गुलकंद लड्डुओं ने इस झांकी को और भी खास बना दिया. वहीं, गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने विशेष दर्शन व्यवस्था लागू की. प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए गए और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तैनात रहे. भक्तों की संख्या अधिक होने के कारण झांकियों का समय भी बढ़ाया गया, ताकि कोई श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रह जाए.

बहरहाल नववर्ष-2026 की शुरुआत जयपुर में सिर्फ उत्सव या उमंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि श्रद्धा और संस्कारों से जुड़ती चली गई. साल के पहले सूरज के साथ मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने यह जता दिया कि जयपुर के लिए नया साल आस्था के चरणों से होकर ही आगे बढ़ता है. कहीं घंटियों की गूंज थी, कहीं जयकारों की आवाज, तो कहीं मनोकामनाओं के साथ झुके हुए शीश. नववर्ष की पहली सुबह ने साफ कर दिया कि इस शहर में समय बदलता है, लेकिन परंपराओं की डोर हमेशा मजबूत रहती है.

