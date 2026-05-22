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ये एक काम करते ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी! 186 खिलाड़ियों को तो मिल चुकी है नियुक्ति

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी सेवाओं में 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्तियां दी हैं.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 12:42 PM|Updated: May 22, 2026, 12:42 PM
ये एक काम करते ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी! 186 खिलाड़ियों को तो मिल चुकी है नियुक्ति
Image Credit: Ai Generated Image

Bhajanlal Sharma Sports Policy: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.

राज्य सरकार ने अब तक 186 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी सेवाओं में 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्तियां दी हैं. इनमें क्रिकेटर रवि विश्नोई, शूटर मानिनी कौशिक, घुड़सवार दिव्यकृति सिंह, कबड्डी खिलाड़ी सचिन और पैराशूटर मोना अग्रवाल सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं. इन खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा में उप-अधीक्षक और शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है.

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2028 ओलंपिक की तैयारी पर जोर
2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है. इसके तहत 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कोचिंग, किट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. चयनित खिलाड़ियों को ₹25,000 प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा.

इसके अलावा जयपुर में राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी. योजना में 20 प्रतिशत सीटें पैरा-खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं.

अन्य प्रमुख योजनाएं
40 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान: 1,786 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए ₹40.12 करोड़ से ज्यादा की सहायता स्वीकृत की गई है.

स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम: अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार का स्पष्ट ध्येय है "खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी" खिलाड़ियों का पूर्ण सहयोग.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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