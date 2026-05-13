/राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, गांव-गांव दौड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट!

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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार अभियान तेज कर दिया है. सरकार दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है.
Rajasthan News: राजस्थान सरकार अब प्रदेश के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम करेगी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.
बैठक में सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कवरेज सुनिश्चित करने और दूरसंचार परियोजनाओं की मंजूरियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क 'राजस्थान-2047' विजन का अहम आधार बनेगा.
डिजिटल सुविधाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों तक भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई जाएं ताकि डिजिटल सुविधाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे.
इसके लिए सभी विभागों को समन्वित और परिणाम आधारित कार्यशैली अपनाने को कहा गया. बैठक में दूरसंचार राइट ऑफ वे (RoW) नियम-2024 के तहत मिलने वाली अनुमतियों का तय समयसीमा में निस्तारण करने पर जोर दिया गया.
भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश
साथ ही दूरसंचार परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि ROW नियम-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत राजस्थान को वर्ष 2026-27 में 150 करोड़ रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नया ऑनलाइन स्टेट ROW पोर्टल विकसित कर उसे केंद्रीय पोर्टल से जोड़ा है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है. बैठक में भारतीय दूरसंचार सेवा के उप महानिदेशक आनंद कटोच ने बीएसएनएल 4जी सैचुरेशन प्रोजेक्ट, संशोधित भारतनेट परियोजना और 'कॉल बिफोर यू डिग' मोबाइल एप की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया.
डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार
उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव हिमांशु गुप्ता सहित विभिन्न विभागों और दूरसंचार कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे.
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