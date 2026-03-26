राजस्थान पुलिस में महिला शक्ति का जागरण, 100 नई कालिका यूनिट का गठन करने की तैयारी

Jaipur News: नवरात्रि में राजस्थान पुलिस में महिला शक्ति का जागरण हुआ. राज्य सरकार की 100 नई कालिका यूनिट के गठन और उन्हें संसाधनों से लैस करने की तैयारी है. इसके बाद प्रदेश में मनचलों और बदमाशों से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी.

प्रदेश में भीड़भाड़ वाले इलाके बाजार, स्कूल-कॉलेज, शॉपिंग मॉल सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को छेड़छाड़ और अपराध से बचाने के लिए राज्य में कालिका यूनिट का गठन किया गया है. प्रदेश में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है.

46 पुलिस जिलों में तैनात

एक यूनिट में चार महिला कमांडों के पद रखे गए हैं. इस आधार पर 2 हजार पद सृजित किए गए हैं. इसके साथ ही कालिका पेट्रोलिंग यूनिट संचालन के लिए संसाधनों को भी मंजूरी दी गई है. वर्तमान में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हुए 46 पुलिस जिलों में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कार्यरत है.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही विधानसभा में जवाब के दौरान महिला अपराध उन्मूलन के लिए गठित कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के विस्तार की घोषणा की थी. सीएम भजनलाल ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या 500 से बढ़ाकर 600 करने की घोषणा की थी.

इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने 100 नई कालिका पेट्रोलियम टीम के गठन की मंजूरी दे दी है. इस स्वीकृति के बाद चार सौ महिला कालिकाएं और बढ़ जाएंगी, जिससे महिला और बालिका अपराध पर लगाम लगाना ज्यादा ठीक होगा. वित्त विभाग की सहमति के बाद गृह विभाग ने कालिका यूनिट के गठन के साथ ही सांसधनों की खरीद की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी है.

नई 100 कालिका यूनिट के लिए दिए ये संसाधन

गृह विभाग से जारी आदेश में 100 नई कालिका यूनिट के लिए आवश्यक पद पुलिस की उपलब्ध नफरी से लेने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही सौ स्कूटी के लिए 85 लाख रुपए मंजूर किए हैं. वहीं स्कूटी ऐसेसरीज के लिए सात लाख रुपये, प्रति स्कूटी दो हेलमेट के हिसाब से एक लाख 20 हजार रुपये, वायरलेस हैंडसेट के लिए 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है. नई कालिका यूनिट के संसाधनों पर कुल एक करोड़ 38 लाख 20 हजार रुपये का खर्च प्रस्तावित बताया गया है. गृह विभाग की स्वीकृति के बाद पुलिस मुख्यालय इनकी खरीद कर सकता है और जल्द ही कालिका यूनिट फील्ड में नजर आएगी.

कहां कैसे काम करती है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट?

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट मुख्यरूप से स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, पार्क, बसों जैसे सार्वजनिक स्थानों, भीड भाड वाले स्थान एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकशी, चैन स्नैचिंग और अन्य अप्रिय घटनाओं की प्रभावी रोकथाम करती है. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट स्कूटी से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गश्त करने के साथ ही ऐसे अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखकर उनके खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई करती है.

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