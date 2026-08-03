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शादी-ब्याह के खाने पर सरकार की सख्ती, राजस्थान में अब हलवाई और कैटरर्स का होगा रजिस्ट्रेशन, बिना FSSAI लाइसेंस नहीं बनेगा खाना

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने शादी-ब्याह, धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई SOP जारी की है. अब हलवाई, कैटरर्स और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बड़े आयोजनों की पूरी जानकारी पहले से खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी. हालांकि कैटरिंग एसोसिएशन ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला बताया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 03, 2026, 11:02 AM IST | Updated:Aug 03, 2026, 11:02 AM IST
शादी-ब्याह के खाने पर सरकार की सख्ती, राजस्थान में अब हलवाई और कैटरर्स का होगा रजिस्ट्रेशन, बिना FSSAI लाइसेंस नहीं बनेगा खाना
Image Credit: FSSAI Registration Mandatory for Halwais and Caterers

FSSAI Registration Mandatory for Halwais and Caterers: राजस्थान में शादी-ब्याह, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह और बड़े सार्वजनिक आयोजनों में बनने वाले भोजन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है, जिसके तहत अब बड़े आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले हलवाई, कैटरर्स और फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. हालांकि इस फैसले का हलवाई और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है.


क्या है सरकार की नई SOP?
नई गाइडलाइन के अनुसार अब शादी, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में भोजन परोसने से पहले आयोजकों या कैटरर्स को खाद्य सुरक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी. इनमें कार्यक्रम की तारीख और समय, आयोजन स्थल का पूरा पता, आयोजक का नाम और मोबाइल नंबर, कैटरर या हलवाई का नाम, FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुमानित मेहमानों की संख्या, भोजन ऑन-साइट या ऑफ-साइट तैयार होगा, तथा भोजन परोसने की व्यवस्था जैसी जानकारी शामिल है.

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बिना FSSAI लाइसेंस नहीं मिलेगा भोजन बनाने का अधिकार
नई SOP के तहत हर हलवाई, कैटरर, फूड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के भोजन तैयार करता या परोसता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.


मैरिज गार्डन, होटल और बैंक्वेट हॉल की भी जिम्मेदारी
सरकार ने केवल हलवाइयों और कैटरर्स की ही नहीं, बल्कि मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला और फार्म हाउस संचालकों की भी जिम्मेदारी तय की है. अब इन संस्थानों को केवल लाइसेंसधारी कैटरर्स से ही भोजन तैयार करवाना होगा. साथ ही आयोजन स्थल पर संबंधित कैटरर का FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करना भी आवश्यक होगा.


कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी है. कोई भी हलवाई या कैटरर FOSCOS पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकता है. इसके अलावा ई-मित्र केंद्र के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जमा करनी होगी.


टर्नओवर के आधार पर मिलेगा लाइसेंस
नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस व्यवसाय के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार जारी किया जाएगा.
सेंट्रल लाइसेंस: जिन कैटरर्स या हलवाइयों का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है.
स्टेट लाइसेंस: जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक है.
रजिस्ट्रेशन फीस: एक वर्ष के लिए 5,000 रुपये निर्धारित की गई है.

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के अनुसार बड़े आयोजनों में हजारों लोगों को भोजन परोसा जाता है. ऐसे में यदि भोजन की गुणवत्ता या स्वच्छता में लापरवाही होती है तो फूड पॉइजनिंग जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं. नई SOP के तहत विभाग जोखिम आधारित निरीक्षण (Risk-Based Inspection) करेगा, भोजन के नमूनों की जांच होगी और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.


कैटरिंग एसोसिएशन ने जताया विरोध
नई व्यवस्था को लेकर ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई कैटरिंग संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि यह SOP छोटे और मध्यम स्तर के हलवाइयों तथा कैटरर्स के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पैदा करेगी. उनका आरोप है कि इससे विभागीय हस्तक्षेप बढ़ेगा और छोटे कारोबारियों का काम प्रभावित होगा. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो प्रदेशभर के हलवाई और कैटरर्स बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे.


क्या होगा आम लोगों पर असर?
सरकार का दावा है कि नई SOP लागू होने के बाद शादी-ब्याह और सार्वजनिक आयोजनों में परोसा जाने वाला भोजन पहले से अधिक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होगा. वहीं कारोबारियों का कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए ताकि छोटे व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस SOP में कोई संशोधन करती है या इसे वर्तमान स्वरूप में ही लागू रखती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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