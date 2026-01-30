राजस्थान में 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहे हैं 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, सुपरफास्ट हो जाएगी कनेक्टिविटी!

Rajasthan Expressways: राजस्थान में जल्द ही 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में यात्रा करना काफी आसान और तेज हो जाएगा. इन सभी एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आने का अनुमान है. फिलहाल दो एक्सप्रेस-वे पर काम शुरू हो चुका है. पहले चरण में कोटपूतली–किशनगढ़ और ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू किया गया है. इन दोनों परियोजनाओं को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा बनाया जा रहा है.

कई जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की थी. इनके बनने से राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, साथ ही व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. कई रूट ऐसे होंगे, जहां सफर का समय लगभग आधा रह जाएगा. खास बात यह है कि राजस्थान में अब तक केवल स्टेट और नेशनल हाइवे ही थे, जबकि एक्सप्रेस-वे पहली बार बनाए जा रहे हैं.

राजस्थान में प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

1. जयपुर–किशनगढ़–पचपदरा एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे जयपुर रिंग रोड से बालावाला के पास शुरू होकर अमृतसर–जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेगा. करीब 350 किलोमीटर लंबा यह मार्ग दूदू, किशनगढ़, अजमेर और जोधपुर जिलों से होकर गुजरेगा. फिलहाल इस रूट पर हाईवे से 390 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे बनने के बाद यह सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा होगा. इसकी लागत 11,492 करोड़ रुपये है और 3,184 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

2. कोटपूतली–किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे

यह मार्ग किशनगढ़ में NH-48 और NH-448 से जुड़ते हुए कोटपूतली के पनियाला में NH-148B तक जाएगा. इसकी कुल लंबाई 181 किलोमीटर होगी. रास्ते में मकराना, रूपनगढ़, नावा, कुचामन सिटी, खाटू, खंडेला, नीमकाथाना और कोटपूतली जिले आएंगे. अभी 225 किलोमीटर का सफर तय करने में 4.5 से 5 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे से यह दूरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी होगी. लागत 6,906 करोड़ रुपये और जमीन अधिग्रहण 1,679 हेक्टेयर है.

3. जयपुर–भीलवाड़ा एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे जयपुर रिंग रोड पर SH-12 से शुरू होकर भीलवाड़ा बायपास तक जाएगा. इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है. यह चित्तौड़ा, फागी, केकड़ी, शाहपुरा सहित कई क्षेत्रों को जोड़ेगा. मौजूदा समय में इस रूट पर 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे से सिर्फ 2 घंटे में सफर पूरा होगा. इसकी लागत 6,894 करोड़ रुपये है और 1,777 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी.

4. बीकानेर–कोटपूतली एक्सप्रेस-वे

यह मार्ग बीकानेर में NH-11 और NH-62 के जंक्शन से शुरू होकर कोटपूतली में NH-148B से जुड़ेगा. कुल लंबाई 295 किलोमीटर होगी. अभी 340 किलोमीटर का सफर 6 घंटे तक लेता है, लेकिन एक्सप्रेस-वे बनने के बाद यह दूरी करीब 3 घंटे में तय होगी. इसकी अनुमानित लागत 10,839 करोड़ रुपये है.

5. ब्यावर–भरतपुर (अब बगरू तक विस्तार)

यह एक्सप्रेस-वे ब्यावर के NH-58 से शुरू होकर भरतपुर में NH-21 तक जाएगा और अब इसे जयपुर के आगे बगरू तक बढ़ाया जाएगा. कुल लंबाई 342 किलोमीटर होगी. मौजूदा समय में 6.5 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे से यह सफर 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा. परियोजना की लागत 14,010 करोड़ रुपये है और 3,175 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा.

6. जालौर–झालावाड़ एक्सप्रेस-वे

यह मार्ग जालौर में अमृतसर–जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से शुरू होकर झालावाड़ में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा. इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है. अभी 578 किलोमीटर का सफर 10 घंटे से ज्यादा में पूरा होता है, जबकि एक्सप्रेस-वे से यह दूरी केवल 4 घंटे में तय हो जाएगी. लागत 16,267 करोड़ रुपये और जमीन अधिग्रहण 3,618 हेक्टेयर है.

7. अजमेर–बांसवाड़ा एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे अजमेर से शुरू होकर बांसवाड़ा के सालिया गांव के पास NH-927A से जुड़ेगा. इसकी लंबाई 358 किलोमीटर होगी. अभी इस रूट पर 7 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, जो घटकर 3.5 घंटे रह जाएगा. इसकी लागत 12,582 करोड़ रुपये तय की गई है.

8. जयपुर–फलोदी एक्सप्रेस-वे

यह मार्ग उत्तरी जयपुर की रिंग रोड से शुरू होकर फलोदी में NH-11 से जुड़ेगा. कुल लंबाई 345 किलोमीटर है. वर्तमान में 410 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 7 घंटे लगते हैं, जबकि एक्सप्रेस-वे से यह सफर 3.5 घंटे में पूरा होगा. लागत 11,112 करोड़ रुपये है.

9. श्रीगंगानगर–कोटपूतली एक्सप्रेस-वे

यह एक्सप्रेस-वे श्रीगंगानगर के रीको औद्योगिक क्षेत्र से शुरू होकर कोटपूतली के मंडलाना गांव में नारनौल बायपास से जुड़ेगा. इसकी लंबाई 290 किलोमीटर होगी. अभी 350 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे में पूरा होता है, जबकि एक्सप्रेस-वे बनने के बाद सिर्फ 3 घंटे लगेंगे. इस परियोजना पर 12,049 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 2,700 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी.

