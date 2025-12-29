Zee Rajasthan
2026 का अवकाश कैलेंडर जारी: सरकारी कर्मचारियों को राहत भी, कसक भी

Rajasthan government holidays 2026: राजस्थान सरकार ने 2026 का सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर जारी किया. इसमें सरकारी कर्मचारियों को 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे.

Published: Dec 29, 2025

Rajasthan government holidays 2026: राजस्थान सरकार ने 2026 का सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है. नए कैलेंडर में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल 31 सार्वजनिक अवकाश और 19 ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं. हालांकि छुट्टियों की संख्या देखकर जहां एक तरफ खुशी है, वहीं कई महत्वपूर्ण अवकाश शनिवार-रविवार पर पड़ने से कर्मचारियों के हाथ में वास्तविक छुट्टियां कम ही आएंगी.

छुट्टियां ज्यादा, फायदा कम

कैलेंडर के अनुसार, कुल 9 सार्वजनिक अवकाश शनिवार या रविवार को पड़ रहे हैं, जिनका कोई अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. इनमें महाशिवरात्रि और दीपावली जैसे बड़े पर्व रविवार को हैं. इसी तरह 6 सार्वजनिक अवकाश रविवार को और 3 शनिवार को पड़ने से छुट्टियों की प्रभावी संख्या में काफी कटौती हो गई है. कर्मचारियों का कहना है कि कैलेंडर में छुट्टियां तो ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन वीकेंड पर पड़ने से लंबे ब्रेक की उम्मीद कम हो गई है.

लंबे वीकेंड की सौगात

नए साल में कुछ राहत भी है. कुल 12 ऐसे सप्ताह हैं, जहां लगातार तीन दिन का ब्रेक मिलेगा. खास बात यह है कि 5 सार्वजनिक अवकाश सोमवार को पड़ रहे हैं, जिससे अपने आप लंबे वीकेंड बन जाएंगे. गणतंत्र दिवस, होलिका दहन सहित कई महत्वपूर्ण पर्व सोमवार को होने से कर्मचारियों को शुक्रवार की छुट्टी लेकर चार दिन का आराम मिल सकेगा.

स्थानीय अवकाश का अधिकार

जिला कलेक्टरों को परंपरागत रूप से दो स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है. जयपुर में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. अन्य जिलों में भी स्थानीय पर्वों के अनुसार ये अवकाश तय होंगे. इससे अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों को अपने त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी.

कुल मिलाकर 2026 का कैलेंडर कर्मचारियों के लिए मिश्रित अनुभव वाला साबित होगा. छुट्टियों की प्लानिंग पहले से करनी होगी, ताकि अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके. कई कर्मचारी पहले से ही लंबे वीकेंड को ध्यान में रखकर अपनी लीव प्लान कर रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


