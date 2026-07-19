/राजस्थान में 'मातृ स्वास्थ्य' पर सरकार सख्त: अब मुख्य सचिव करेंगे डेली रिव्यू, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की हर 3 दिन में होगी ट्रैकिंग

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब उच्च स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. इसी क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास स्वयं अगले सात दिनों तक प्रतिदिन स्वास्थ्य भवन में बैठकर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेंगे. यह समीक्षा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे आयोजित होगी, जिसमें जिलेवार प्रगति और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा.

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं पर रहेगा विशेष फोकस

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सरकार ने हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रत्येक हाई रिस्क गर्भवती महिला की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. इसके तहत संबंधित क्षेत्र की एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) हर तीन दिन में व्यक्तिगत रूप से फॉलोअप करेगी और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की जानकारी दर्ज करेगी. यदि किसी महिला की स्थिति गंभीर पाई जाती है तो उसे तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. सरकार का उद्देश्य समय रहते जटिलताओं की पहचान कर मातृ एवं शिशु मृत्यु के जोखिम को कम करना है.

लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर और ICU की होगी रोजाना समीक्षा

सरकार ने केवल गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग तक ही अपनी योजना सीमित नहीं रखी है, बल्कि अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है. सभी सरकारी अस्पतालों के लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर (OT) और आईसीयू (ICU) की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों से रोजाना स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें उपलब्ध संसाधन, चिकित्सा सुविधाएं, भर्ती मरीजों की संख्या और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी शामिल होगी. इससे किसी भी कमी को तुरंत दूर करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

मातृ मृत्यु के हर मामले का होगा ऑडिट

राजस्थान सरकार ने मातृ मृत्यु के प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेने का निर्णय लिया है. अब राज्य में होने वाली हर मातृ मृत्यु का साप्ताहिक ऑडिट कराया जाएगा. विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच करेगी ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों की पहचान की जा सके. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या स्वास्थ्य सेवाओं में कमी सामने आती है तो उसके आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी. सरकार का मानना है कि नियमित ऑडिट से स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा.

सात दिन तक चलेगी विशेष मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में अगले सात दिनों तक स्वास्थ्य भवन में विशेष समीक्षा अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान प्रत्येक जिले से मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की दैनिक रिपोर्ट ली जाएगी. समीक्षा बैठकों में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की संख्या, प्रसव सेवाओं की स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, नवजात देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं का आकलन किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके. इस नई व्यवस्था से स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही भी बढ़ेगी और पूरे राज्य में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.

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