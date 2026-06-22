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राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. राज्य सरकार ने 19 जून से 5 जुलाई तक विभिन्न संवर्गों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक हटाई है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है. इससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई है.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDinesh Tiwari
Published: Jun 22, 2026, 01:39 PM|Updated: Jun 22, 2026, 01:39 PM
राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर पिछले 8 वर्षों से जारी इंतजार एक बार लटकता हुआ नजर आया है. राज्य सरकार द्वारा 19 जून से 5 जुलाई तक सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने की घोषणा के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे बाहर रखने पर व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है. शिक्षक संगठनों ने इसे दोहरा रवैया करार देते हुए विरोध जताया है.

राज्य में तबादला नीति का इतिहास लगभग 31 वर्षों पुराना है. वर्ष 1994 में अनिल बोर्दिया कमेटी द्वारा तैयार ड्राफ्ट से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज तक कोई स्थायी नीति लागू नहीं हो सकी. 1997-98 में ग्रामीण ठहराव आधारित निर्देश, 2005 में विभागीय दिशा-निर्देश, 2015 और 2018 में मंत्री स्तरीय समितियों का गठन और 2020 में रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद कैबिनेट मंजूरी नहीं मिल पाई.

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'डार्क जोन' में हैं ये 10 जिले
2024 में फिर ड्राफ्ट पेश हुआ, लेकिन नीति अब भी लंबित है. वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 2018 से पूरी तरह ठप हैं. प्रदेश के करीब 10 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बीकानेर, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को 'डार्क जोन' घोषित किया गया है, जहां पदों की कमी के कारण स्थानांतरण लगभग असंभव है.

प्रदेश में तबादला नीति पर फिर विवाद
तबादलों से तृतीय श्रेणी शिक्षक फिर हुए नजरअंदाज
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 साल से तबादले पूरी तरह ठप
19 जून से ट्रांसफर खुले, पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नहीं मिली राहत
31 साल से शिक्षकों की तबादला नीति सिर्फ कागजों में
प्रदेश के 10 जिले बने 'डार्क जोन' इन जिलों तबादले मुश्किल


शिक्षकों में आक्रोश, आंदोलन के संकेत

शिक्षक संगठनों के अनुसार, कई शिक्षक 15 से 20 वर्षों से अपने गृह जिले में तबादले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नीति के अभाव में केवल प्रभावशाली लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है. राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत प्रदेशाध्यक्ष रंजीत मीणा ने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए जल्द स्थायी तबादला नीति लागू करने की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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