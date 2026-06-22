/राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश

Jaipur News: प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर पिछले 8 वर्षों से जारी इंतजार एक बार लटकता हुआ नजर आया है. राज्य सरकार द्वारा 19 जून से 5 जुलाई तक सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने की घोषणा के बावजूद तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इससे बाहर रखने पर व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है. शिक्षक संगठनों ने इसे दोहरा रवैया करार देते हुए विरोध जताया है.

राज्य में तबादला नीति का इतिहास लगभग 31 वर्षों पुराना है. वर्ष 1994 में अनिल बोर्दिया कमेटी द्वारा तैयार ड्राफ्ट से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज तक कोई स्थायी नीति लागू नहीं हो सकी. 1997-98 में ग्रामीण ठहराव आधारित निर्देश, 2005 में विभागीय दिशा-निर्देश, 2015 और 2018 में मंत्री स्तरीय समितियों का गठन और 2020 में रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद कैबिनेट मंजूरी नहीं मिल पाई.

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'डार्क जोन' में हैं ये 10 जिले

2024 में फिर ड्राफ्ट पेश हुआ, लेकिन नीति अब भी लंबित है. वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले 2018 से पूरी तरह ठप हैं. प्रदेश के करीब 10 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बीकानेर, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को 'डार्क जोन' घोषित किया गया है, जहां पदों की कमी के कारण स्थानांतरण लगभग असंभव है.

प्रदेश में तबादला नीति पर फिर विवाद

तबादलों से तृतीय श्रेणी शिक्षक फिर हुए नजरअंदाज

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 साल से तबादले पूरी तरह ठप

19 जून से ट्रांसफर खुले, पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नहीं मिली राहत

31 साल से शिक्षकों की तबादला नीति सिर्फ कागजों में

प्रदेश के 10 जिले बने 'डार्क जोन' इन जिलों तबादले मुश्किल



शिक्षकों में आक्रोश, आंदोलन के संकेत

शिक्षक संगठनों के अनुसार, कई शिक्षक 15 से 20 वर्षों से अपने गृह जिले में तबादले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नीति के अभाव में केवल प्रभावशाली लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है. राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत प्रदेशाध्यक्ष रंजीत मीणा ने सरकार के फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए जल्द स्थायी तबादला नीति लागू करने की मांग की है.