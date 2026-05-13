/सचिव समित शर्मा का मास्टर प्लान हिट! राजस्थान बना अन्न भंडारण में नंबर-1, अब देश भर में लागू होगा यह मॉडल

Jaipur News: गोदाम निर्माण अन्न भंडारण योजना में राजस्थान पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है. अब दूसरे राज्य राजस्थान के अन्न भंडारण को अपनाने के लिए योजना का अध्ययन कर रहे हैं. राजस्थान में गोदामों की निर्माण की लागत बहुत कम हो गई, जिस कारण राज्य के अन्न भंडारण देश में नंबर वन बन गए.

कमीशन का अतिरिक्त भार समाप्त हुआ

राजस्थान गोदामों के निर्माण में नंबर वन राज्य बन गया है क्योंकि प्रदेश में गोदामों का निर्माण संबंधित सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे एजेंसियों के कमीशन का अतिरिक्त भार समाप्त होने के कारण निर्माण लागत में कमी आई है. राज्य में गोदाम 4000 से 5500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्मित किए जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है.

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साथ ही विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी और मॉनिटरिंग के माध्यम से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है. सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत संचालित सहकारिता क्षेत्र में अन्न भण्डारण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राजस्थान अब अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन गया है. योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में पहले स्थान पर है. गोदाम निर्माण के राजस्थान मॉडल का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल प्रदेश दौरे पर है.

किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए एसओपी जारी

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गोदाम के लिए 25 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है और गोदाम निर्माण हेतु शत-प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है. गोदामों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें किराये पर उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा एसओपी भी जारी की गई है. सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 250 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके अलावा साल 2024-25 में 100 2025-26 में 100,2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण होगा. इससे राज्य में 1.25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ी.

इन्होंने किया गोदामों का अध्ययन

यूपी से आए प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के मुख्य अभियंता परीक्षित त्रिपाठी,अधिशासी अभियंता सतेन्द्र सिकरवार और एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक के. शर्मा ने राजस्थान के गोदामों का निरीक्षण कर अध्ययन किया.