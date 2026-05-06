/राजस्थान में किसानों के लिए खुलेंगे नए अवसर, 155 करोड़ का निवेश हुए तय!

Rajasthan News: राजस्थान सरकार 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन करवा रही है. इससे पहले हो रहे रोड शो में कृषि विभाग निवेशकों के साथ ऑन दि स्पॉट एमओयू साइन कर रहा है.
Rajasthan News: राजस्थान में 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन किया जाएगा लेकिन यह एग्रीटेक मीट अपने आयोजन से पहले ही सफल होती हुई दिख रही है. ग्राम के आयोजन से पहले ही 155 करोड़ निवेश के एमओयू साइन कर लिए गए हैं.
बता दें कि राजस्थान में अब कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी और पशुपालन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश होने की संभावना है. राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी नवाचारों से रूबरू कराने के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कराने जा रही है. ग्राम का आयोजन 23 से 25 मई तक जयपुर के जेईसीसी में होगा.
ग्राम के आयोजन से पूर्व राज्य सरकार अलग-अलग शहरों में कृषि क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स मीट भी कर रही है. इसकी शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में रोड शो के साथ की गई थी. दिल्ली के बाद बेंगलूरु और फिर अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए हैं. बड़ी बात यह है कि अब कृषि विभाग इन रोड शो के जरिए निवेशकों के साथ एमओयू भी कर रहा है. अब तक कृषि विभाग ने 4 निवेशकों के साथ 155 करोड़ रुपये लागत के एमओयू हस्ताक्षरित कर लिए हैं.
इन एमओयू से बदलेगी तस्वीर
मेपेक्स पैकेजिंग एलएलपी अहमदाबाद ने 30 करोड़ निवेश का MOU किया
बीकानेर में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी कम्पनी
फणिधर मेगा फूड पार्क कम्पनी मेहसाना ने 50 करोड़ का MOU किया
सांचौर, सिरोही या जैसलमेर में फूड पार्क बनाने का दिया प्रस्ताव
आलू, इसबगोल या जीरा की इंटिग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का भी दिया प्रस्ताव
भगवती एग्रो ऊंझा ने 25 करोड़ के निवेश का एमओयू किया
सांचौर में जीरा की स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का दिया प्रस्ताव
श्री मारुति नंदन ट्यूब्स ने 50 करोड़ निवेश का किया एमओयू
सांचौर में फूड पार्क लगाने के लिए हस्ताक्षरित किया एमओयू
कृषि आयुक्त सक्रियता से कर रहे निवेशों को आमंत्रित
ग्राम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी प्रगति और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके. इसके तहत नवीन तकनीक आधारित कृषि प्रणाली, मूल्य संवर्धन, निर्यातोन्मुख उत्पादन और आधुनिक विपणन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल आयोजन से पूर्व प्रत्येक रोड शो में सक्रियता से कंपनियों को राजस्थान आने के लिए प्रोत्साहित करने में जुटे हैं.
8 मई को हैदराबाद में होगा रोड शो
ग्राम का आयोजन 'किसान सशक्तिकरण ही ग्रामीण विकास की पूंजी है' थीम पर किया जा रहा है. कृषि क्षेत्र में आर्थिक खुशहाली लाने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है कि अधिक से अधिक निवेशकों को राज्य में कृषि क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें. 8 मई को हैदराबाद में होने जा रहे रोड शो को लेकर भी कृषि विभाग ने तैयारी की है कि निवेशकों के साथ वार्ता के दौरान मौके पर ही एमओयू साइन किए जा सकें.
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