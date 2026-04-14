दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से इतर राजस्थान का वो एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर है हरा-भरा जगंल

Rajasthan News: देश में तेजी से विकसित हो रहे एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच अब सिर्फ गति और कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता बनता जा रहा है. जहां एक ओर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अपने 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण सुर्खियों में है, वहीं राजस्थान का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे ‘ग्रीन ओवरपास’ मॉडल के जरिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है. यह मॉडल आधुनिक इंजीनियरिंग और प्रकृति के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है.

राजस्थान के सवाई माधोपुर, विशेष रूप से रणथंभौर क्षेत्र में विकसित 11.5 किलोमीटर लंबा वन्यजीव कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि वन्यजीवों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है. इस ग्रीन ओवरपास की खासियत यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जानवरों को यह महसूस ही नहीं होता कि वे किसी सड़क के ऊपर से गुजर रहे हैं. एक्सप्रेसवे के ऊपर कृत्रिम जंगल तैयार किया गया है, जिससे प्राकृतिक वातावरण बना रहे और वन्यजीवों का आवागमन बिना किसी बाधा के जारी रह सके.

एक और महत्वाकांक्षी योजना ‘चीता कॉरिडोर’

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसी दिशा में एक और महत्वाकांक्षी योजना ‘चीता कॉरिडोर’ के रूप में सामने आ रही है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ेगी. यह प्रस्तावित कॉरिडोर कूनो से शुरू होकर कोटा और सवाई माधोपुर के जंगलों तक फैलेगा. इसका उद्देश्य भविष्य में चीतों के सुरक्षित और स्वतंत्र विचरण को सुनिश्चित करना है. यह पहल भारत में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

कोटा-बूंदी क्षेत्र में भी मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं. यहां बनाए जा रहे अंडरपास और वायाडक्ट्स न केवल जानवरों के सुरक्षित पारगमन को सुनिश्चित करेंगे, बल्कि तेज रफ्तार वाहनों के लिए भी सुरक्षा बढ़ाएंगे. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है, जो अक्सर वन्यजीवों के लिए घातक साबित होती हैं.

अगर तुलना की जाए तो दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरह एलिवेटेड कॉरिडोर पर आधारित है, जबकि राजस्थान का मॉडल ‘नेचुरल ओवरपास’ को प्राथमिकता देता है. यही कारण है कि पर्यावरणीय दृष्टि से इसे अधिक टिकाऊ और प्रभावी माना जा रहा है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की खासियतें

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह 213 किलोमीटर लंबा, 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड मार्ग है, जिसे 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है. इसके शुरू होने से दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे रह जाएगा. यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है और ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक कम करेगा.

इस परियोजना को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा चार चरणों में विकसित किया गया है. इसमें आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS), कई इंटरचेंज, रेलवे ओवरब्रिज और वे-साइड सुविधाएं शामिल हैं, जो यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएंगी.

जहां एक ओर एक्सप्रेसवे देश की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, वहीं राजस्थान का ‘ग्रीन ओवरपास’ मॉडल यह दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-