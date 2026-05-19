/राजस्थान में गहराया जल संकट, 88% ब्लॉक पहुंचे डार्क जोन में

Jaipur News: राजस्थान में भूजल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है. प्रदेश में जमीन के नीचे का जलस्तर तेजी से गिर रहा है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं. भूजल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अधिकांश ब्लॉक अब डार्क जोन की श्रेणी में पहुंच चुके हैं. रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के करीब 88 प्रतिशत ब्लॉक भूजल संकट से प्रभावित हैं, जबकि केवल 12 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित स्थिति में बचे हैं.

राजस्थान में बढ़ते भूजल दोहन ने पिछले तीन से चार दशकों में पानी की स्थिति पूरी तरह बदल दी है. वर्तमान में प्रदेश के 299 ब्लॉकों में से केवल 38 ब्लॉक सुरक्षित माने जा रहे हैं. वहीं 216 ब्लॉकों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

40 साल में पूरी तरह बदली तस्वीर

भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1984 में राजस्थान की स्थिति आज की तुलना में काफी बेहतर थी. उस समय 236 ब्लॉकों में से 203 ब्लॉक पीने के पानी के लिहाज से सुरक्षित थे. केवल 10 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल, 11 क्रिटिकल और 12 ब्लॉक अति-दोहन की श्रेणी में थे. उस समय प्रदेश में जितना पानी प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होता था, उसका केवल 35.75 प्रतिशत ही उपयोग किया जाता था.

लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. वर्तमान में प्रदेश में करीब 150 प्रतिशत तक भूजल का दोहन हो रहा है. इसका मतलब है कि जितना पानी जमीन में वापस नहीं पहुंच रहा, उससे कहीं अधिक पानी निकाला जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार यह भविष्य के जल भंडार को आज ही खत्म करने जैसा है.

तीन दशकों में ऐसे बदले हालात

1984 में 35 प्रतिशत भूजल दोहन, 236 में से 203 ब्लॉक सुरक्षित

1995 में 58 प्रतिशत दोहन, 236 में से 127 ब्लॉक सुरक्षित

2004 में 125 प्रतिशत दोहन, 236 में से केवल 34 ब्लॉक सुरक्षित

2013 में 139 प्रतिशत दोहन, 248 में से 44 ब्लॉक सुरक्षित

2020 में 150 प्रतिशत दोहन, 292 में से 37 ब्लॉक सुरक्षित

2025 में 150 प्रतिशत दोहन, 299 में से केवल 38 ब्लॉक सुरक्षित



कई जिलों में हर साल गहराता जल संकट

राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही जैसे जिलों में हर साल गर्मियों के दौरान गंभीर जल संकट देखने को मिलता है. गांवों के साथ-साथ शहरों में भी पानी की कमी बड़ी समस्या बन चुकी है. ऐसे में भूमिगत जल पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं.

पानी बचाने की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अभी भी पानी के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में राजस्थान में जल संकट और भयावह हो सकता है. इसलिए पानी की कीमत समझना और उसके सही उपयोग के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है.