/राजस्थान में कम बारिश और गिरता भूजल... क्या बड़े जल संकट की आहट है? पर्यावरणविद् हेमलता शर्मा से 10 सवाल

Rajasthan Water Crisis: राजस्थान में बदलता मौसम, अनियमित मानसून और लगातार गिरता भूजल स्तर आने वाले समय के लिए बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं. बारिश का पैटर्न बदलने से इसका असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती, पशुधन, पेड़-पौधों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. ऐसे में सवाल है कि अगर मानसून कमजोर रहा तो राजस्थान के सामने पानी और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां कितनी गंभीर हो सकती हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने पर्यावरणविद् हेमलता शर्मा से फोन पर बातचीत की. उन्होंने ग्राउंड वाटर लेवल, जल संरक्षण, बारिश के बदलते पैटर्न, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और पारंपरिक जलस्रोतों को बचाने की जरूरत समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी.



1-पिछले 10 वर्षों में मानसून का अनियमित होना सामान्य बदलाव है या दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का संकेत?

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यह स्थिति लंबे समय से हो रहे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कई दूसरी वजहों का नतीजा है. इसका असर आने वाले लंबे समय तक देखने को मिलेगा. बारिश का सही समय पर न होना, कहीं कम और कहीं बहुत ज्यादा बारिश होना, अब आम बात होती जा रही है. जहां पहले बारिश नहीं होती थी, वहां बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और जहां बारिश होती थी, वहां बारिश नहीं होती. इसके अलावा बारिश का कोई निश्चित समय भी नहीं रह गया है.

इसका सीधा असर वनस्पतियों, फसलों, पशुओं और किसानों पर पड़ता है. कई वनस्पतियां कम पानी में पैदा होती हैं, लेकिन अगर वहां अचानक तेज बारिश हो जाए और लंबे समय तक पानी रहे तो वे नष्ट हो सकती हैं. वहीं जिन फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, वहां बारिश नहीं होने पर फसल खराब होना तय है.

Environmentalist Hemlata Sharma

किसान बारिश को ध्यान में रखकर अपनी फसल की तैयारी करता है. लेकिन जब बारिश का कोई निश्चित पैटर्न नहीं रह जाता और मौसम के पूर्वानुमान भी कई बार सही साबित नहीं होते, तो किसान की पूरी तैयारी प्रभावित होती है और उसे नुकसान झेलना पड़ता है.

कम बारिश का असर पौधारोपण पर भी पड़ता है. अगर पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो वे पेड़ नहीं बन पाएंगे. पेड़ कम होंगे तो जलवायु पर इसका असर पड़ेगा. दूसरी तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, CO2 का स्तर बढ़ रहा है, शहरों में कंक्रीट का विस्तार हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. इससे तापमान लगातार बढ़ रहा है. हम तापमान और जलवायु को नियंत्रित करने के लिए पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन अगर बारिश ही सही तरीके से नहीं होगी तो पौधारोपण भी अपेक्षित तरीके से काम नहीं कर पाएगा. बारिश कम होगी तो जलस्रोत नहीं भरेंगे और भूजल का रिचार्ज भी प्रभावित होगा.

Irregular Monsoon, Climate Change

2. भूजल स्तर पहले से ही डार्क जोन में है, ऐसे में इस बार मानसून फेल होने पर पीने और कृषि के लिए क्या विकल्प हैं?

भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. ऐसे में कमजोर मानसून का सीधा असर जल स्तर पर पड़ेगा. इसके पीछे शहरीकरण, अतिक्रमण, कम बारिश और जल बहाव वाले क्षेत्रों में निर्माण जैसी कई वजहें हैं. जहां से बारिश का पानी बहकर जलस्रोतों तक पहुंचता है, वहां निर्माण होने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है. जब जमीन का बड़ा हिस्सा पक्का हो जाता है तो बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता. ऐसे में भूजल रिचार्ज कैसे होगा?

जल बहाव वाले क्षेत्रों में निर्माण नहीं होना चाहिए. अगर इन क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया और पानी के बहाव की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश के दौरान यही पानी बाढ़ का कारण भी बन सकता है. इसलिए बारिश के पानी को रोकने और उसे जमीन के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था जरूरी है. सिर्फ पानी को बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना भी जरूरी है. नदियों में अपशिष्ट और इंडस्ट्री का कचरा नहीं जाना चाहिए. प्लास्टिक और पूजा सामग्री भी नदियों और जलस्रोतों में नहीं डालनी चाहिए.

जयपुर में गलता जी का कुंड, गोविंद देव ताल और कचोरा जैसी पवित्र जगहों पर सीमित पानी है, लेकिन त्योहारों के दौरान वहां पानी को प्रदूषित कर दिया जाता है. लोगों को जल सहभागिता को समझना होगा. पानी को बर्बाद नहीं करना होगा और जलस्रोतों में कचरा नहीं डालना होगा.

भूजल तभी रिचार्ज होगा, जब बारिश का पानी मिट्टी तक पहुंचेगा. प्लास्टिक, कचरा और पक्की जमीन पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकते हैं. इसलिए जल संरक्षण के साथ प्लास्टिक प्रदूषण और कचरे पर भी नियंत्रण जरूरी है. कमजोर मानसून, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. पहाड़ों से पेड़-पौधों का हटना भी तापमान के अंतर को बढ़ाता है.

पार्क और सड़क के तापमान में अंतर देखा जा सकता है. इसी तरह जंगल और सड़क के तापमान में भी बड़ा अंतर होता है. पानी को बचाने के लिए राजस्थान में पुराने समय की बावड़ियों और टांकों जैसी व्यवस्थाओं को फिर से बढ़ावा देना चाहिए. ये पानी को स्टोर करने के महत्वपूर्ण पारंपरिक साधन रहे हैं.

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3. इतिहास के 'छप्पन्या अकाल' जैसी परिस्थितियों और आज के दौर में, आधुनिक संसाधनों के बावजूद क्या हम फिर से वैसे ही अकाल की ओर बढ़ रहे हैं?

'छप्पन्या अकाल' जैसी परिस्थितियां पूरी तरह दोबारा पैदा होना मुश्किल है, क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक तकनीक, बेहतर परिवहन और कई दूसरे विकल्प मौजूद हैं. आज हम पूरी तरह कृषि और पशुधन पर निर्भर नहीं हैं.

लेकिन इससे भी खराब स्थिति पैदा हो सकती है. सवाल यह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बीच आखिर कब तक कृत्रिम संसाधनों के सहारे रह सकते हैं. अगर प्राकृतिक स्रोत लगातार कम होते गए तो इसका असर बहुत बड़ा होगा.

इसका एक असर पलायन के रूप में सामने आ सकता है. अगर किसी गांव में पानी की समस्या हो गई, फसल नहीं हुई और पशुओं के लिए चारा नहीं मिला तो ग्रामीणों को शहरों की तरफ जाना पड़ सकता है. इससे शहरों पर दबाव बढ़ेगा और कई दूसरी सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

दूसरी तरफ गांव खाली होंगे तो वहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर भी असर पड़ेगा. आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति दूसरे शहर या देश जा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास अपना गांव छोड़कर शहर जाने के अलावा विकल्प कम होंगे. शहर में उसे कई तरह की परेशानियों और शोषण का सामना भी करना पड़ सकता है.

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4. बारिश न होने पर खरीफ फसलों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन के लिए चारे-पानी का क्या प्रबंध है?

आज की आधुनिक तकनीक के जरिए कम पानी में भी अच्छी फसल तैयार की जा सकती है. हाइड्रोपोनिक तकनीक, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए युवाओं को तैयार करना होगा और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना होगा.

इसके साथ ही उन्नत बीज तैयार करने पर भी ध्यान देना चाहिए. ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो कम पानी में भी अच्छी तरह पनप सकें. बीज बैंक तैयार किए जाने चाहिए, ताकि जरूरत के समय किसानों को उपयुक्त बीज उपलब्ध हो सकें.

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कम पानी में सर्वाइव करने वाली और जैविक खेती को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इससे कम पानी में खेती को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

पशुधन के लिए भी पर्याप्त पानी और चारे की व्यवस्था जरूरी है. गर्मी और पानी की कमी के दौरान पशुओं के लिए छायादार स्थान उपलब्ध कराना चाहिए. तकनीक का इस्तेमाल करके कम पानी में भी बेहतर तरीके से खेती और पशुपालन किया जा सकता है.



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