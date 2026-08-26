/राजस्थान में H1N1 के 131 पॉजिटिव मामले, जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा समेत दो को स्वाइन फ्लू

Rajasthan H1N1 Cases Rise : राजस्थान में स्वाइन फ्लू के आंकड़े इस बार चिंता बढ़ाने वाले हैं. अगस्त के पहले पखवाड़े तक प्रदेश में 131 H1N1 मामले सामने आए है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 16 मामले सामने आए थे. यानी एक साल में मामलों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. हालांकि राहत की बात यह है कि राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से किसी मौत की सूचना नहीं है.मामलों में बढ़ोतरी के बीच चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

चिकित्सा मंत्री ने ली हाईलेवल समीक्षा बैठक

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चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य भवन में हाईलेवल समीक्षा बैठक की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फील्ड अधिकारियों से सीधे फीडबैक लिया गया और हाई रिस्क क्षेत्रों में टीमें बनाकर नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए. मंत्री ने स्वाइन फ्लू की जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध रखने, ओपीडी में मरीजों के भार के अनुसार डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती करने और अस्पतालों में जांच, दवाइयों और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. फर्स्ट रेफरल यूनिट और ट्रॉमा सेंटर में तीन चिकित्सकों की ट्रायो पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जहां CT और MRI की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां PPP मोड पर जांच सेवाएं शुरू करने की बात कही गई है. मानव संसाधन की स्थिति की रिपोर्ट तीन दिन में मांगी गई है.

पहला पॉजिटिव केस-कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

जयपुर में इस वायरस का पहला केस, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का है, जिनकी H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल के मेडिकल ICU में भर्ती कराया गया. SMS अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी के मुताबिक मंत्री की स्थिति फिलहाल स्थिर है, हालांकि उन्हें अभी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है. डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. किरोड़ी लाल मीणा से मिलने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी SMS अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. अभी राजधानी में स्वाइन फ्लू के 2 केस एसएमएस में रिपोर्ट हुए है, जिनका इलाज जारी है.

घबराने की जरूरत नहीं - ICMR

हालांकि देशभर में H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच ICMR ने लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताई है. ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल के मुताबिक मौजूदा H1N1 कोई नया वायरस या नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि यह पुराना और जाना-पहचाना मौसमी वैरिएंट है. मौसम में बदलाव और मानसून के दौरान सांस से फैलने वाले संक्रमण बढ़ने की वजह से मामलों में वृद्धि देखी जा रही है. ICMR के मुताबिक मौजूदा फ्लू वैक्सीन H1N1 के खिलाफ प्रभावी है.

H1N1 के लक्षण क्या हैं ?

H1N1 के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और बदन दर्द शामिल हैं. ज्यादातर मरीज उचित आराम और इलाज से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं. लेकिन बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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