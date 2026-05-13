Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /शेखावाटी की प्यास बुझाने की तैयारी तेज, जल्द पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी!

शेखावाटी की प्यास बुझाने की तैयारी तेज, जल्द पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी!

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ यमुना जल समझौते को लेकर अहम बैठक हुई. बैठक में राजस्थान और हरियाणा के बीच विस्तार से चर्चा हुई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byBabulal Dhayal
Published: May 13, 2026, 07:47 PM|Updated: May 13, 2026, 07:47 PM
शेखावाटी की प्यास बुझाने की तैयारी तेज, जल्द पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: यमुना जल समझौते पर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की. इस बैठक को समझौते की क्रियान्विति में तेजी लाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में यमुना जल समझौते के अलावा राजस्थान और हरियाणा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

शेखावाटी से यमुना का पानी अब ज्यादा दूर नहीं है. समझौते की क्रियान्विति को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठकें की. दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीए आर पाटिल के निवास पर बैठकों का दौर चला. सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक के बाद कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय तय कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बैठक में किशाऊ परियोजना पर सभी संबंधित राज्यों में सहमति बनाने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपसी सहयोग एवं समन्वय से दोनों राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों को नई गति मिलेगी.

यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार कर हरियाणा सरकार के साथ साझा कर दी गई है. हरियाणा की ओर से कुछ क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिकांश टैपिंग पॉइंट्स की सूचना भी उपलब्ध करा दी गई है. इसे नई डीपीआर में शामिल करते हुए रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द अपलोड किया जाएगा.
इसके बाद केंद्रीय जल आयोग की ओर से डीपीआर की जांच प्रक्रिया शुरू होगी. हरियाणा की ओर से यदि अन्य टैपिंग पॉइंट्स की सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उन्हें भी केंद्रीय जल आयोग में जांच के दौरान डीपीआर में सम्मिलित कर लिया जाएगा. हरियाणा सरकार से चर्चा के बाद डीपीआर का केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन होते ही धरातल पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.

17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनूं समेत अन्य जिलों तक पहुंचाने की परियोजना पर काम किया जाना है. इस परियोजना से 577 एमसीएम पानी पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होगा. ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ भंडारण परियोजनाओं के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में भी हथिनीकुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली के जरिए जल मिलता रहेगा.

बैठक में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के जरिये राजस्थान को हरियाणा के रास्ते दिल्ली से जोड़ने की परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इससे राजस्थान को भी सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि बैठक में भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान पर भी वार्ता की गई.

बैठक में किशाऊ परियोजना पर भी चर्चा हुई ये परियोजना टोन्स नदी पर प्रस्तावित है जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से तैयार करेंगे. इसकी अनुमानित भंडारण क्षमता 1324 एमसीएम है. इसी प्रकार, उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 331 एमसीएम है.

हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 498 एमसीएम है. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राजस्थान को इनमें 201 एमसीएम जल मिलेगा. जाहिर है सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान सूखे के कलंक से मुक्ति पाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. यमुना का पानी राजस्थान पहुंचने पर शेखावाटी की सदियों की प्यास बुझेगी और यहां के बाशिंदों को जल संकट से स्थायी रूप से निजात मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जालोर मांडवला टोल प्लाजा पर देर रात मचा हड़कंप, टोल मांगा तो निकाली पिस्टल

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
Rajasthan news
bhajanlal sharma

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news