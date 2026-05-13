/शेखावाटी की प्यास बुझाने की तैयारी तेज, जल्द पाइपलाइन से राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी!

Rajasthan News: यमुना जल समझौते पर आज दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की. इस बैठक को समझौते की क्रियान्विति में तेजी लाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में यमुना जल समझौते के अलावा राजस्थान और हरियाणा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

शेखावाटी से यमुना का पानी अब ज्यादा दूर नहीं है. समझौते की क्रियान्विति को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने अहम बैठकें की. दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीए आर पाटिल के निवास पर बैठकों का दौर चला. सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक के बाद कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन के लिए गाइडलाइन और समय तय कर परियोजना को शीघ्र पूरा करने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.

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बैठक में किशाऊ परियोजना पर सभी संबंधित राज्यों में सहमति बनाने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपसी सहयोग एवं समन्वय से दोनों राज्यों के विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों को नई गति मिलेगी.

यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए संयुक्त डीपीआर तैयार कर हरियाणा सरकार के साथ साझा कर दी गई है. हरियाणा की ओर से कुछ क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिकांश टैपिंग पॉइंट्स की सूचना भी उपलब्ध करा दी गई है. इसे नई डीपीआर में शामिल करते हुए रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द अपलोड किया जाएगा.

इसके बाद केंद्रीय जल आयोग की ओर से डीपीआर की जांच प्रक्रिया शुरू होगी. हरियाणा की ओर से यदि अन्य टैपिंग पॉइंट्स की सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो उन्हें भी केंद्रीय जल आयोग में जांच के दौरान डीपीआर में सम्मिलित कर लिया जाएगा. हरियाणा सरकार से चर्चा के बाद डीपीआर का केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन होते ही धरातल पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा.

17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर एमओयू हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनूं समेत अन्य जिलों तक पहुंचाने की परियोजना पर काम किया जाना है. इस परियोजना से 577 एमसीएम पानी पेयजल आपूर्ति और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होगा. ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ भंडारण परियोजनाओं के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में भी हथिनीकुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली के जरिए जल मिलता रहेगा.

बैठक में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के जरिये राजस्थान को हरियाणा के रास्ते दिल्ली से जोड़ने की परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इससे राजस्थान को भी सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि बैठक में भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान पर भी वार्ता की गई.

बैठक में किशाऊ परियोजना पर भी चर्चा हुई ये परियोजना टोन्स नदी पर प्रस्तावित है जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से तैयार करेंगे. इसकी अनुमानित भंडारण क्षमता 1324 एमसीएम है. इसी प्रकार, उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 331 एमसीएम है.

हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर निर्माणाधीन रेणुका परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 498 एमसीएम है. इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राजस्थान को इनमें 201 एमसीएम जल मिलेगा. जाहिर है सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान सूखे के कलंक से मुक्ति पाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है. यमुना का पानी राजस्थान पहुंचने पर शेखावाटी की सदियों की प्यास बुझेगी और यहां के बाशिंदों को जल संकट से स्थायी रूप से निजात मिल सकेगी.