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यमुना जल प्रोजेक्ट का कल दिल्ली में MOA संभव, 33 हजार करोड़ की लागत से बिछेगी पाइप लाइन

Jaipur News: राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल प्रोजेक्ट पर एमओए पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. 32 साल पुराने विवाद के समाधान के बाद राजस्थान को 1994 समझौते के अनुसार पानी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. इससे चूरू, सीकर और झुंझुनूं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chauhan
Published: Jun 28, 2026, 03:52 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:52 PM
यमुना जल प्रोजेक्ट का कल दिल्ली में MOA संभव, 33 हजार करोड़ की लागत से बिछेगी पाइप लाइन
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान और हरियाणा के बीच कल यमुना जल प्रोजेक्ट का MOA संभव है. गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल दिल्ली में हस्ताक्षर हो सकते हैं. 32 साल बाद राजस्थान को यमुना का हक मिल पाएगा हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान पीएम मोदी रिफाइनरी की सौगात के साथ बाड़मेर से कर सकते हैं.

DPR फाइनल,अब केंद्र की मुहर बाकी
यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान और हरियाणा के बीच DPR फाइनल होने के बाद अब दोनों के राज्यों के लिए MOA होगा.कल देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान, हरियाणा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOA पर हस्ताक्षर संभव है. सरकारों के इस फैसले के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच 32 साल पुराना जल समझौता विवाद खत्म होगा. राजस्थान को 1994 में हुए समझौते के मुताबिक अपने हक का पानी मिल सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बाडमेर से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकते हैं. इस समझौते से चुरू,सीकर और झुंझुनूं में पानी का संकट दूर होगा.

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कब-कब अटका दोनों राज्यों में जल समझौता
1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था. इस प्रोजेक्ट में ताजेवाला हैडवर्क्स से राजस्थान को पानी मिलना है. उस दौरान मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित हुआ था.

2003 में केन्द्रीय जल आयोग को हरियाणा की नहरों का रिमॉडलिंग का प्रस्ताव को भेजा गया था. इससे पहले फरवरी 2002 में सीडब्ल्यूसी में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ दी गई थी, जिसके बाद सहमति के लिए 2003 में एमओयू के लिए हरियाणा को भेजा गया लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की.

2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई.भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी. 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की. हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप लाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया.

प्रोजेक्ट की लागत 33 हजार करोड़
यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिलों के कस्बों और गांवों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा. प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए है. इसमें से 3900 करोड़ रुपए भू अवाप्ति पर खर्च होंगे. 3.6 डाया मीटर की तीन पाइपलाइन डाली जाएगी. इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण और रेल ट्रैक के किनारे पाइप लाइन बिछाना होगा.

3,900 करोड़ रुपये सिर्फ भूमि अवाप्ति पर खर्च होने हैं, जिसके लिए समय पर वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी होगा. जल लाने को रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जानी है. पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे केवल 68 किलोमीटर लंबाई ही उपलब्ध है. 95 किमी लूप लंबाई सहित 252 किमी के लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और निजी भूमि की जरूरत होगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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