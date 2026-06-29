/चूरू,सीकर और झुंझुनूं का जल सकंट जल्द होगा दूर, यमुना जल समझौते पर आज MoA

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Jaipur News : राजस्थान और हरियाणा के बीच आज यमुना जल प्रोजेक्ट का MOA होगा. गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे.32 साल बाद राजस्थान को यमुना का हक मिल पाएगा. हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान पीएम मोदी रिफाइनरी की सौगात के साथ बाड़मेर से कर सकते है, इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमं0ी भी मौजूद रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा, दिल्ली पहुंच चुके हैं.
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देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान, हरियाणा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच MOA पर हस्ताक्षर होंगे.सरकारों के इस फैसले के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच 32 साल पुराना जल समझौता विवाद खत्म होगा. राजस्थान को 1994 में हुए समझौते के मुताबिक अपने हक का पानी मिल सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को बाड़मेर से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकते है. इस समझौते से चुरू,सीकर और झुंझुनूं में पानी का संकट दूर होगा.
कब-कब अटका दोनों राज्यों में जल समझौता
1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था. इस प्रोजेक्ट में ताजेवाला हैडवर्क्स से राजस्थान को पानी मिलना है. उस दौरान मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित हुआ था. 2003 में केन्द्रीय जल आयोग को हरियाणा की नहरों का रिमॉडलिंग का प्रस्ताव को भेजा गया था. इससे पहले फरवरी 2002 में सीडब्ल्यूसी में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ दी गई थी, जिसके बाद सहमति के लिए 2003 में एमओयू के लिए हरियाणा को भेजा गया.लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की. 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई. भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी. 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की.हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप लाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया.
प्रोजेक्ट की लागत 33 हजार करोड़
यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर, झुंझुनूं जिलों के कस्बों और गांवों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा. प्रोजेक्ट की लागत 33,379 करोड़ रुपए है. इसमें से 3900 करोड़ रुपए भू अवाप्ति पर खर्च होंगे. 3.6 डाया मीटर की तीन पाइपलाइन डाली जाएगी. इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण और रेल ट्रैक के किनारे पाइप लाइन बिछाना होगा. 3,900 करोड़ रुपये सिर्फ भूमि अवाप्ति पर खर्च होने हैं, जिसके लिए समय पर वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी होगा. जल लाने को रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जानी है. पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे केवल 68 किलोमीटर लंबाई ही उपलब्ध है. 95 किमी लूप लंबाई सहित 252 किमी के लिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और निजी भूमि की जरूरत होगी.
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