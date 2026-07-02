/राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?

Rajasthan News: राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में लगातार सामने आ रही सुरक्षा चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि आखिर ऐसी जेलों में मोबाइल फोन और कैमरे जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं कैसे पहुंच रही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि यदि हाई सिक्योरिटी जेलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है.



मुख्यमंत्री को भी जेल से मिल रही धमकियां

Add Zee News as a Preferred Source

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को जेल से धमकी मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि जब इतने गंभीर मामले सामने आए हैं तो अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती हैं और इसके लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है.



न्यायमित्र ने उठाए गंभीर मुद्दे

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत के समक्ष कहा कि प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं. उन्होंने दलील दी कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिसके चलते गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुख्यात अपराधी जगन गुर्जर की जेल में हत्या हो गई थी और उस समय कई सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे. इस तरह की घटनाएं जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

सरकार से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान (सुओ मोटू) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि सुरक्षा में हुई चूक के मामलों में अब तक किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल घटनाओं का संज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.



28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से पेश की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है. यह मामला प्रदेश की जेल सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!