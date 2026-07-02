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राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने सवाल किया कि जब हाई सिक्योरिटी जेलों में मोबाइल और कैमरे पहुंच रहे हैं तथा मुख्यमंत्री तक को जेल से धमकियां मिल रही हैं, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

Edited byAnsh RajReported byMahesh parihar
Published: Jul 02, 2026, 12:17 PM|Updated: Jul 02, 2026, 12:17 PM
राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, पूछा- हाई सिक्योरिटी जेलों में कैसे पहुंच रहे मोबाइल और कैमरे ?
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों के कल्याण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में लगातार सामने आ रही सुरक्षा चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि आखिर ऐसी जेलों में मोबाइल फोन और कैमरे जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं कैसे पहुंच रही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि यदि हाई सिक्योरिटी जेलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है.


मुख्यमंत्री को भी जेल से मिल रही धमकियां

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खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को जेल से धमकी मिलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि जब इतने गंभीर मामले सामने आए हैं तो अब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करती हैं और इसके लिए जवाबदेही तय होना आवश्यक है.


न्यायमित्र ने उठाए गंभीर मुद्दे

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत के समक्ष कहा कि प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं हैं. उन्होंने दलील दी कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिसके चलते गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुख्यात अपराधी जगन गुर्जर की जेल में हत्या हो गई थी और उस समय कई सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे. इस तरह की घटनाएं जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

सरकार से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान (सुओ मोटू) पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने विशेष रूप से पूछा है कि सुरक्षा में हुई चूक के मामलों में अब तक किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल घटनाओं का संज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.


28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से पेश की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है. यह मामला प्रदेश की जेल सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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