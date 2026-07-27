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रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 3000 KM बस चलाना अनिवार्य, ऑफिस ड्यूटी पर सख्ती, जानें हाईकोर्ट का आदेश

Rajasthan Roadways: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोडवेज के उस नियम को वैध ठहराया है, जिसके तहत चालक-परिचालकों के लिए हर महीने न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी मूल ड्यूटी से छूट नहीं मांग सकते.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published:Jul 27, 2026, 04:09 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 04:09 PM IST
रोडवेज ड्राइवर-कंडक्टर के लिए 3000 KM बस चलाना अनिवार्य, ऑफिस ड्यूटी पर सख्ती, जानें हाईकोर्ट का आदेश
Image Credit: Rajasthan Roadways

Rajasthan Roadways: राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राजस्थान रोडवेज के उस परिपत्र को पूरी तरह वैध और तर्कसंगत ठहराया है, जिसके तहत चालक-परिचाल के लिए प्रति माह न्यूनतम 3000 किलोमीटर वाहन चलाना अनिवार्य किया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस पद पर नियुक्ति हुई है, उससे संबंधित मूल कार्य से कोई भी कर्मचारी छूट का दावा नहीं कर सकता.

न्यायाधीश रेखा बोराना की एकलपीठ ने राजस्थान रोडवेज कर्मचारी फेडरेशन की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी की है कि हाल ही के दिनों में चालकों और परिचालकों द्वारा मूल काम यानी बस संचालन से बचकर किसी तरह ऑफिस या ग्राउंड ड्यूटी में लगने की प्रवृत्ति बढ़ी है, यदि अधिकांश चालकों को कार्यालयीन कार्यों में लगा दिया जाएगा, तो इससे बस संचालन करने वाले शेष चालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे वे थक जाएंगे और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी. हाईकोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी यूनियन सदस्य हो या कोई अन्य कर्मचारी, किसी भी स्थिति में उसे मूल कार्य करने से छूट नहीं दी जा सकती.

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वेतन रोकने पर कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

याचिका में आरोप लगाया गया था कि सर्कुलर का हवाला देकर बुकिंग काउंटरों पर कार्यरत लगभग 150 कर्मचारियों का वेतन रोक लिया गया है. इसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने रोडवेज प्रशासन को सभी बकाया वेतन को 4 सप्ताह के भीतर जारी करने के आदेश दिए. सर्कुलर का पालन न करने के आधार पर पुराना वेतन यानी जुलाई 2026 तक का वेतन नहीं रोका जा सकता. हालांकि यदि 1 अगस्त 2026 से कोई चालक या परिचालक सर्कुलर के तहत न्यूनतम दूरी तक बस चलाने की ड्यूटी पूरी नहीं करता है, तो उस स्थिति में रोडवेज प्रशासन उसका वेतन रोकने के लिए स्वतंत्र होगा.

मेडिकली अनफिट को ही मिलेगी ऑफिस ड्यूटी

जो चालक-परिचालक बसों का नियमित संचालन करेंगे, उन्हें रोडवेज प्रशासन द्वारा कोई अतिरिक्त ऑफिस या ग्राउंड ड्यूटी नहीं सौंपी जाएगी. केवल चिकित्सीय रूप से अयोग्य यानी मेडिकली अनफिट पाए गए कर्मचारियों को ही सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश से छूट मिलेगी. ऐसे कर्मचारियों की ही ऑफिस ड्यूटी लगाई जा सकेगी.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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