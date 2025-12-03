Zee Rajasthan
Rajasthan News: सिलेबस विवाद में RPSC पर गिरी गाज: हाईकोर्ट ने सचिव को तलब कर पूछा – कब जारी हुआ नया सिलेबस?

Rajasthan HC Summons RPSC Secretary: असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा) भर्ती-2025 की परीक्षा 7 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी परेशान हैं. इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार (3 दिसंबर 2025) को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh pareek
Published: Dec 03, 2025, 07:07 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 07:07 AM IST

Rajasthan News: सिलेबस विवाद में RPSC पर गिरी गाज: हाईकोर्ट ने सचिव को तलब कर पूछा – कब जारी हुआ नया सिलेबस?

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं करने से जुडे मामले में बुधवार 3 दिसंबर को आरपीएससी के सचिव को तलब किया है. अदालत ने आयोग सचिव से यह बताने को कहा है कि भर्ती का अपडेटेड सिलेबस कब जारी किया गया. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश यदुराज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने दिसंबर, 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जिसका गत मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया. वहीं बाद में सरकार ने नियमों में संशोधन कर न्यूनतम चालीस फीसदी अंक का प्रावधान कर दिया और दिसंबर माह वाली भर्ती को रद्द कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 18 सितंबर को नई भर्ती निकाल कर यथा-समय सिलेबस जारी करने की बात कही. इसके बावजूद आयोग ने अभी तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जबकि 7 दिसंबर से भर्ती परीक्षा आरंभ हो रही है. ऐसे में अभ्यर्थी इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी कैसे कर पाएगे.

याचिका में कहा गया कि आयोग ने पूर्व की कई भर्तियों में भी परीक्षा की तैयारी के लिए समय बढाया है. ऐसे में इस भर्ती की परीक्षा को स्थगित किया जाए और सिलेबस भी जारी किया जाए. इसका जवाब देते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि दिसंबर, 2024 की भर्ती के बाद सिलेबस जारी किया गया था. नई भर्ती में उसी सिलेबस को रखा गया है.

ऐसे में नई भर्ती निकालने के बाद पुराने सिलेबस को अपलोड किया गया है. अभ्यर्थियों को किसी तरह का भ्रम ना हो, इसलिए उसे जारी करने की तारीख पुरानी वाली ही है, लेकिन उसे अपलोड नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद किया गया है. इस पर अदालत ने आयोग सचिव को पेश होकर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है.

