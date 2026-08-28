/मनमर्जी से एंटीबायोटिक या एंटीवायरल लेना पड़ सकता है भारी, स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट जारी

Swine Flu Symptoms Alert: राजस्थान में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है. प्रदेश में जनवरी से अब तक H1N1 के 146 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इनमें अगस्त में सबसे ज्यादा 55 मरीज मिले हैं. दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.



अगस्त में सबसे ज्यादा मामले

आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में स्वाइन फ्लू के 2 मामले सामने आए थे. फरवरी में 3, मार्च में 20, अप्रैल में 22, मई में 25, जून में 14 और जुलाई में 5 मामले दर्ज किए गए. अगस्त में यह संख्या बढ़कर 55 हो गई. मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों को जांच और उपचार की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं. जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की व्यवस्था भी तैयार रखने को कहा गया है.

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नए खतरनाक स्ट्रेन की पुष्टि नहीं

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल H1N1 के किसी नए या ज्यादा घातक स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि बदलते मौसम और संक्रमण के मामलों को देखते हुए लापरवाही से बचना जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वाइन फ्लू के संभावित लक्षणों पर नजर रखने की अपील की है. बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिरदर्द और बदन दर्द इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं.



बच्चों और बुजुर्गों का रखें खास ध्यान

बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को संक्रमण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे लोगों में लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना ज्यादा जरूरी है. अगर किसी व्यक्ति को लगातार तेज बुखार है, सांस लेने में परेशानी हो रही है या ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है तो उसे तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए. ऐसे मामलों में घर पर इलाज करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर है.



बिना सलाह दवा लेने से बचें

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवा नहीं लेने की सलाह दी है. स्वाइन फ्लू को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य विभाग की जानकारी को प्राथमिकता देने की अपील की गई है. फिलहाल विभाग की नजर प्रदेश में सामने आ रहे नए मामलों पर है और चिकित्सा संस्थानों को जरूरी तैयारियां बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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