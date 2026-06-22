/जोधपुर, बीकानेर और कोटा मामलों का कोई लिंक नहीं, गजेंद्र सिंह खींवसर बोले- सभी मामले अलग-अलग

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Rajasthan News: राजस्थान में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच अब जोधपुर का मामला चर्चा में है. जोधपुर में 8 प्रसूताओं की तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
जोधपुर, बीकानेर और कोटा मामलों का कोई संबंध नहीं
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जोधपुर, बीकानेर और कोटा में सामने आए मामलों का आपस में कोई लिंक नहीं है. उन्होंने बताया कि जोधपुर की एक महिला पहले से ही हाई डायबिटिक पेशेंट है और उसकी हालत गंभीर होने पर उसे एम्स रेफर किया गया है. दूसरी महिला पीलिया से पीड़ित है, जिसका इलाज एमडीएम अस्पताल में जारी है. एहतियात के तौर पर उसे भी जरूरत पड़ने पर एम्स भेजा जा सकता है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि बाकी छह महिलाओं की हालत सामान्य है और वे चिकित्सकीय निगरानी में हैं.
सरकारी अस्पतालों में अधिक आते हैं गंभीर मरीज
गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी अधिक रहती है और अधिकांश गंभीर मरीज रेफर होकर यहां पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि जोधपुर के जेके लोन अस्पताल में हर साल करीब 3 हजार सिजेरियन और 3 हजार सामान्य प्रसव होते हैं. कुल 6 हजार डिलीवरी के बावजूद यहां मृत्यु दर मात्र 0.01 प्रतिशत है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है.
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर सरकार का फोकस
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों की महंगी फीस के कारण कई मरीज गंभीर स्थिति में सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस क्षेत्र के लिए बड़े बजट का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार देना है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताई चिंता
वहीं प्रसूताओं में संक्रमण और तबीयत बिगड़ने की घटनाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और जिसकी भी जिम्मेदारी सामने आएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
दोषियों पर होगी कार्रवाई
मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौबंद करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या चिकित्सा स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो उसे दंडित किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और प्रदेशवासियों को सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है.
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