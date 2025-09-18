Zee Rajasthan
Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं का नया दौर, गरीबों के लिए वरदान है चिरंजीवी, नि:शुल्क दवा और आयुष्मान आरोग्य योजना

Chiranjeevi Free Medicine Schemes  : राजस्थान में स्वास्थ्य क्रांति! मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से 5 लाख तक मुफ्त बीमा, नि:शुल्क दवा योजना से मुफ्त दवाएं और आयुष्मान आरोग्य योजना से व्यापक स्वास्थ्य कवरेज. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 02:08 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 02:08 PM IST

Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान में स्वास्थ्य योजनाओं का नया दौर, गरीबों के लिए वरदान है चिरंजीवी, नि:शुल्क दवा और आयुष्मान आरोग्य योजना

Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आमजन, विशेषकर गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और किफायती बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. इनमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रमुख हैं. ये योजनाएं राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकें.

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है. यह योजना गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ को कम करती है. सरकारी और निजी अस्पतालों में यह बीमा कवरेज उपलब्ध है, जिससे लाखों परिवारों को सस्ता और प्रभावी इलाज मिल रहा है. इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया है.

नि:शुल्क दवा और जांच
मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाएं और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. यह योजना चिकित्सा व्यय को कम करने में मदद करती है, जिससे गरीब मरीजों को बिना किसी लागत के आवश्यक दवाएं प्राप्त होती हैं.

आयुष्मान आरोग्य योजना
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करती है. यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में चलाई जा रही है. इन योजनाओं के जरिए राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं. ये प्रयास न केवल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ा रहे हैं.

