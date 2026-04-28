/राजस्थान में गर्मी का रौद्र रूप, भयंकर लू से मचा हाहाकार, बाड़मेर में 46°C और जैसलमेर में 46.4 डिग्री तापमान का अटैक

Rajasthan heatwave Alert: राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का दौर जारी है और तापमान लगातार बढ़ रहा है. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि राजधानी जयपुर में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, जैसलमेर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4°C दर्ज किया गया. इसके ठीक बाद बाड़मेर में 46°C, कोटा में 45.7°C, चित्तौड़गढ़ में 45.4°C और फलोदी में भी 45.4°C तापमान पहुंच गया.

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चुरू, बीकानेर, पिलानी और जोधपुर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया. जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 43.5°C पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे उच्च तापमान है. रात का तापमान भी काफी ऊंचा रहा और जयपुर में न्यूनतम तापमान 31.7°C दर्ज किया गया, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल पाई.

इस भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कें और बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं. लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है.

लोगों के लिए सलाह

दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खूब सारे तरल पदार्थ लें.

हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें और सिर ढककर रखें.

बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें.

पशु-पक्षियों के लिए भी छाया और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी की भी संभावना जताई जा रही है. फिलहाल राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में सबसे ज्यादा तपिश बनी हुई है. नागरिकों से अपील की जाती है कि वे गर्मी से बचाव के सभी उपाय अपनाएं और मौसम अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें.

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