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Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 से 3 बजे घर में रहने की अपील की है. स्कूलों में खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और 108/112 हेल्पलाइन को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 30, 2026, 03:08 PM|Updated: Apr 30, 2026, 03:08 PM
Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश
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Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में आसमान से बरसती आग और जानलेवा लू के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. राज्य में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार ने नई स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है, ताकि भीषण गर्मी से होने वाली जनहानि को रोका जा सके.

मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान हालात में सतर्क रहना बेहद जरूरी है. उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त

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सावधानी बरतने की सलाह दी है. बता दें कि सीएम ने सलाह दी है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इस समय लू का प्रकोप चरम पर होता है. यदि किसी को तेज बुखार, चक्कर आना या बेहोशी जैसे हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखें, तो तुरंत 108 या 112 टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें. श्रमिकों और किसानों को हिदायत दी कि खुले में काम करने वाले लोग पर्याप्त पानी पिएं, सिर ढंककर रखें और काम के बीच-बीच में विश्राम जरूर करें.

स्कूलों के लिए नई जीरो टॉलरेंस एडवाइजरी
गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है.आउटडोर एक्टिविटी पर बैन लगाया है कि खुले मैदानों में होने वाली पीटी (PT), ड्रिल और खेलकूद गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अब प्रार्थना सभाएं खुले मैदान के बजाय छायादार स्थानों या सीधे कक्षाओं में ही आयोजित की जाएंगी. मिड-डे मील में ताजा और हल्का भोजन देने के निर्देश दिए गए हैं. बच्चों को ओआरएस (ORS), छाछ और नींबू पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. स्कूल बसों में ओवरलोडिंग पर सख्त पाबंदी है. साथ ही बच्चों के बैग का बोझ कम करने के लिए केवल जरूरी किताबें ही लाने को कहा गया है.स्कूलों में ठंडे पानी, हवादार कमरों और प्राथमिक उपचार की पुख्ता व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है.

बेजुबानों का भी रखें ख्याल
मुख्यमंत्री ने आमजन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों के लिए भी पानी और दाने की व्यवस्था करें. उन्होंने नियोक्ताओं से भी आग्रह किया कि वे अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और ठंडा कार्य वातावरण सुनिश्चित करें.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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