/महंगे जूस छोड़िए, दादी-नानी के ये 'Zero Cost' ठंडे नुस्खे, जो भयंकर लू को छूने भी नहीं देंगे!

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Rajasthani Drinks In Summer: राजस्थान में नौतपा और लू का असर बढ़ते ही लोग राहत के देसी उपाय अपना रहे हैं. राबड़ी, गोंद कतीरा और केरी-पुदीना जैसे पारंपरिक राजस्थानी नुस्खे शरीर को अंदर से ठंडा रखने में मददगार माने जाते हैं.
Rajasthani Drinks In Summer: राजस्थान में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. सूरज की तीखी तपिश और रेतीली हवाओं के साथ चल रही लू अब शरीर को झुलसाने लगी है. ऐसे मौसम में कई लोग राहत पाने के लिए पैक्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ग्रामीण राजस्थान में आज भी पारंपरिक देसी उपायों को सबसे असरदार माना जाता है. खास बात यह है कि ये नुस्खे बेहद सस्ते, प्राकृतिक और शरीर को अंदर से ठंडक देने वाले हैं.
जौ की राबड़ी: लू से बचाने वाला पारंपरिक पेय
पश्चिमी राजस्थान की ढाणियों में जौ और बाजरे से बनने वाली राबड़ी गर्मी से बचाव का अहम हिस्सा मानी जाती है. ग्रामीण इलाकों में इसे शरीर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है. पारंपरिक तरीके से रात में जौ के आटे को मटके की ठंडी छाछ में मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है. इसके बाद इसे पूरी रात ठंडा होने के लिए मटके में रखा जाता है. सुबह इसमें भुना जीरा और पुदीना मिलाकर सेवन किया जाता है. माना जाता है कि सुबह एक गिलास राबड़ी पीने से शरीर लंबे समय तक ठंडा रहता है और लू का असर कम होता है.
केरी-पुदीना चटनी और कच्चा प्याज का महत्व
राजस्थान में गर्मी के मौसम में खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाता है. जब तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब रसोई में कच्चे आम, पुदीना और प्याज का इस्तेमाल बढ़ जाता है. ग्रामीण परिवारों में दोपहर के भोजन के साथ सिलबट्टे पर पीसी गई केरी-पुदीना चटनी और कच्चा प्याज खाना आम बात है. माना जाता है कि प्याज शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है, जबकि कच्चे आम का सेवन लू के असर को कम करने में सहायक माना जाता है. यही वजह है कि गांवों में कई लोग धूप में निकलते समय जेब में छोटा प्याज भी रखते हैं.
मटके का पानी और गोंद कतीरा देता है ठंडक
राजस्थान की सूखी गर्मी में फ्रिज का बेहद ठंडा पानी कई बार गले और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके विपरीत मिट्टी के घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. घरों में रातभर पानी में भिगोया गया गोंद कतीरा सुबह मटके के पानी और मिश्री के साथ पिया जाता है. इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है, जिससे शरीर की जलन और गर्मी से होने वाली परेशानियों में राहत मिलती है.
गर्मी में रखें खास सावधानी
विशेषज्ञ भी मानते हैं कि राजस्थान की सूखी गर्म हवाओं में शरीर में पानी की कमी तेजी से होती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले जीरा-छाछ या केरी का पना पीना फायदेमंद माना जाता है. साथ ही सिर और कान को साफा, पगड़ी या अंगोछे से ढककर रखना लू से बचाव में मदद कर सकता है.
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