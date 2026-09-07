/अब ऐसे नहीं मिलेगा भारी वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस! राजस्थान सरकार ने बदले नियम

Rajasthan News: राजस्थान में ज्यादातर हादसों के लिए भारी वाहन जिम्मेदार होते हैं लेकिन आश्चर्यजनक पहलू यह है कि भारी वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक पर नहीं होती. राज्य में एक भी परिवहन कार्यालय में ऐसा ट्रैक नहीं है लेकिन अब पहली बार परिवहन विभाग भारी वाहनों के लाइसेंस की ट्रायल के लिए ट्रैक बनवाने जा रहा है.

राज्य में भारी वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस अब आसानी से नहीं मिल सकेगा. भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक पर टेस्ट देना होगा. अब मैन्युअली परिवहन विभाग के निरीक्षक हैवी लाइसेंस नहीं बना सकेंगे. आपको बता दें कि अभी तक राज्य में किसी भी आरटीओ या डीटीओ कार्यालय में भारी वाहनों के लिए ट्रायल ट्रैक नहीं बना हुआ है. भारी वाहनों के लाइसेंस की ट्रायल मैन्युअली ली जाती है, जिसे परिवहन विभाग के निरीक्षक देखते हैं.

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निरीक्षक अपने स्वविवेक से परीक्षण कर आवेदक की ट्रायल में पास-फेल का फैसला करते हैं. इससे यह आरोप लगते रहे हैं कि भारी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता नहीं रहती. हालांकि प्रदेश के 13 आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक पर टेस्ट देने के बाद ही जारी किए जाते हैं. हालांकि अब परिवहन विभाग भारी वाहनों के लाइसेंस की प्रक्रिया में भी बदलाव करने जा रहा है. भारी वाहनों के लाइसेंस के लिए 10 परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक बनाए जाएंगे.

परिवहन विभाग की प्रक्रिया में खामियां क्या ?

अभी छोटे वाहनों के लाइसेंस के लिए तो ट्रायल देनी पड़ती है.

कम्प्यूटराइज ट्रैक पर ट्रायल में पास होने पर ही बनता है डीएल.

लेकिन भारी वाहन चलाने वालों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं.

भारी वाहन का लाइसेंस परिवहन निरीक्षक द्वारा जारी कर दिया जाता.

जबकि ज्यादातर हादसों में भारी वाहन होते हैं जिम्मेदार.

इसलिए भारी वाहनों के लाइसेंस की प्रक्रिया को कठिन बनाना जरूरी.

इसी दिशा में अब परिवहन विभाग बनाएगा ऑटोमेटेड ट्रायल ट्रैक.

राज्य के 10 कार्यालयों में हैवी लाइसेंस के लिए बनेंगे ट्रायल ट्रैक.

अब क्या बदलाव होगा ?

10 परिवहन कार्यालयों में प्रशिक्षण और टेस्ट के लिए ट्रैक बनेंगे.

व्यावसायिक हैवी वाहनों के चालकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी.

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स मय ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बनाए जाएंगे.

यहां भारी वाहनों के लाइसेंस आवेदकों की ट्रायल ली जा सकेगी.

प्रत्येक कार्यालय में ट्रैक निर्माण पर 2.5 करोड़ खर्च होंगे.

रोड सेफ्टी फंड से 10 कार्यालयों के लिए 25 करोड़ राशि स्वीकृत.

लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक के लिए 8.10 करोड़ स्वीकृत

रोड सेफ्टी फंड से आरटीओ-डीटीओ कार्यालयों में पहले से बने हुए ट्रायल ट्रैक के मरम्मत कार्य भी कराए जाएंगे. दरअसल राज्य के 13 आरटीओ और डीटीओ कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक पर हल्के मोटर यानों के लाइसेंस बन रहे हैं. इन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक के आधारभूत ढांचे की मरम्मत से जुड़े कार्य किए जाएंगे.

इसके अलावा इन कार्यालयों में वातानुकूलित सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी. इसके लिए रोड सेफ्टी फंड से 8 करोड़ 10 लाख रुपये के फंड की मंजूरी दी गई है. कुल मिलाकर राज्य में सड़क हादसे रोकने की दिशा में परिवहन विभाग अब सभी तरह के लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करने जा रहा है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना कठिन होगा और बेहतर चालक ही भारी वाहनों का लाइसेंस ले सकेंगे.

