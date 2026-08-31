/राजस्थान हाईकोर्ट में बढ़ा विवाद! एक्टिंग सीजे के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग सीजे) संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ सोमवार को वकीलों के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया. वकील एक्टिंग सीजे की कोर्ट के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की. इसके साथ ही उनकी अदालत में सुनवाई का बहिष्कार भी किया गया. प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में वकील उनकी कोर्ट में अपने मामलों की सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सके. पूरे घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट परिसर में दिनभर माहौल गर्म बना रहा.

कोर्ट रूम के बाहर वकीलों ने की नारेबाजी

सोमवार को बड़ी संख्या में वकील कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत के बाहर जमा हुए. यहां उन्होंने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया. इसके बाद वकील हाईकोर्ट परिसर में भी एकत्र हुए और एक्टिंग सीजे की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई. हालांकि, इस प्रदर्शन को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आधिकारिक समर्थन नहीं दिया गया है.

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जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों के बाद बढ़ा विवाद

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ विरोध की यह पूरी स्थिति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्रों के सामने आने के बाद ज्यादा चर्चा में आई. इन पत्रों में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए थे. साथ ही कथित तौर पर उन्हें राजस्थान से हटाने की मांग भी की गई थी.

सुनवाई से दूर रहे बड़ी संख्या में वकील

पत्रों के सामने आने के बाद न्यायिक गलियारों के साथ हाईकोर्ट बार में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई. सोमवार को इसी मामले को लेकर वकीलों के एक समूह ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया. विरोध के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हुई. कई वकील कोर्ट में पेश नहीं हो सके और उन्होंने सुनवाई से दूरी बनाए रखी.

बार एसोसिएशन ने नहीं दिया आधिकारिक समर्थन

हालांकि सोमवार को हुए प्रदर्शन को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से घोषित आधिकारिक कोर्ट बहिष्कार नहीं माना गया है. बार एसोसिएशन ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन नहीं दिया. इसके बावजूद कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में वकीलों के जुटने और नारेबाजी करने से मामला गंभीर चर्चा का विषय बन गया.

जोधपुर और जयपुर बार में चल रहा मंथन

इस विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से जोधपुर हाईकोर्ट बार और जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच बातचीत भी चल रही है. दोनों बार एसोसिएशन जस्टिस संदीप मेहता के पत्र सामने आने के बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रही हैं. इसी सिलसिले में सोमवार को दोनों बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक प्रस्तावित है.

बैठक के बाद साफ होगी आगे की रणनीति

संयुक्त बैठक में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर बार की आगे की भूमिका पर चर्चा होने की संभावना है. इसमें प्रदर्शन, कोर्ट बहिष्कार और जस्टिस संदीप मेहता के पत्रों से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो सकती है. फिलहाल सोमवार का प्रदर्शन वकीलों के एक समूह की पहल माना जा रहा है. दोनों बार एसोसिएशन की बैठक के बाद ही इस मामले में आधिकारिक रुख और आगे की रणनीति स्पष्ट होने की उम्मीद है.