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जस्टिस मेहता की शिकायतों पर उच्च स्तरीय जांच शुरू, CJI सूर्यकांत को भेजे पत्रों में राजस्थान ACJ के खिलाफ कई गंभीर आरोप

Jaipur News : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने CJI से राजस्थान ACJ जस्टिस एसपी शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी और राजस्थान हाईकोर्ट में जल्दी ही नियमित चीफ जस्टिस की नियुक्ति और जस्टिस एसपी शर्मा का तबादला राजस्थान के बाहर करने की बात कही थी, जिस पर CJI सूर्यकांत अपना रुख स्पष्ट किया है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh pareek
Published:Aug 27, 2026, 10:31 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 10:31 AM IST
जस्टिस मेहता की शिकायतों पर उच्च स्तरीय जांच शुरू, CJI सूर्यकांत को भेजे पत्रों में राजस्थान ACJ के खिलाफ कई गंभीर आरोप
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा का दूसरे हाईकोर्ट में तबादला करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता की ओर से सीजेआई को भेजे शिकायती पत्रों पर सीजेआई सूर्यकांत ने अपना रुख स्पष्ट किया है.

सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा ?
सीजेआई ने कहा कि उन्होंने जस्टिस मेहता की ओर से भेजों पत्रों में उठाई गई, चिंताओं पर ध्यान दिया गया है. सिटिंग जज के खिलाफ आरोपों का निपटारा तय संस्थागत प्रक्रिया के जरिए ही सख्ती से किया जाना चाहिए. फिलहाल मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है. जिसमें एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा के जवाब को भी देखा जाएगा. सीजेआई ने स्पष्ट किया है कि किसी जज के खिलाफ की गई शिकायत को ही निष्कर्ष नहीं माना जा सकता और ना ही किसी जज के बारे में व्यक्तिगत शिकायत का फैसला मीडिया में एक-दूसरे पर लगाए आरोप-प्रत्यारोप के आधार पर हो सकता है. एक्टिंग सीजे को पद पर बनाए रखने, उनका तबादला करने या उनके खिलाफ कोई अन्य प्रशासनिक कार्रवाई करने के बारे में कोई भी फैसला, सभी तथ्यों और जानकारी पर ठीक से विचार करने के बाद ही लिया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने क्या की थी शिकायत ?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को गत 2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त को शिकायती पत्र भेजे थे. जिसमें कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. राजस्थान के दौरे के दौरान कई हाईकोर्ट जजों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई है कि किस तरह एक्टिंग सीजे उन्हें सीजेआई का करीबी होने का हवाला देकर तबादला करने की धमकी देते हैं. इसके अलावा एक्टिंग सीजे वकीलों के प्रति पक्षपात रवैया अपनाते हैं और अपनी रोस्टर शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं. इसके अलवा जस्टिस संदीप मेहता ने नियुक्तियों में भी भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर महानगर में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और बेटी के ससुर को मध्यस्थ नियुक्त कराया.


कौन हैं जस्टिस मेहता ?

जस्टिस संदीप मेहता ने बतौर अधिवक्ता साल 1986 में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर से अपनी वकालत आरंभ की. साल 2010 में राजस्थान बार कौंसिल के अध्यक्ष भी बने. वहीं 30 मई, 2011 को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में बतौर जज नियुक्ति मिली. इसके बाद 15 फरवरी, 2023 को उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का सीजे बनाया गया और नवंबर 2023 में वे पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 10 जनवरी, 2028 तक है.

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