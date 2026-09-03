/खुद पर लग रहे आरोपों पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, एक्टिंग CJ शर्मा बोले- रंजिशन लगाए सभी आरोप

Jaipur News: राजस्थान न्यायपालिका में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अपना पक्ष सामने रखा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. जस्टिस शर्मा ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप रंजिश के चलते लगाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भेज दिया है. उनके अनुसार, जस्टिस संदीप मेहता के कृत्य और उनके पत्रों में लगाए गए आरोपों का प्रमाण सहित खंडन किया गया है.

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सीजेआई के फैसले तक मीडिया से धैर्य की अपील

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि न्याय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए सीजेआई के निर्णय तक मीडिया को धैर्य रखना चाहिए. उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उचित समय आने पर और सीजेआई की स्वीकृति मिलने के बाद वह स्वयं मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे.

7 सितंबर से जोधपुर में करेंगे सुनवाई

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा 7 सितंबर से जोधपुर हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगे. इसके लिए जोधपुर मुख्य पीठ के पूर्व रोस्टर में आंशिक बदलाव किया गया है. वह वहां स्पेशल अपील, रिट याचिकाओं और टैक्स से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे.

रामगढ़ बांध समेत जनहित के मामलों पर नजर

जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ जयपुर के रामगढ़ बांध समेत प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है. 13 अगस्त को रामगढ़ बांध मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन में अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.

इसके अलावा हाथी गांव में हाथियों के संरक्षण, लुप्त होते ऊंटों के संरक्षण और द्रव्यवती नदी समेत अन्य मामलों की भी सुनवाई उनके द्वारा की जा रही है. एकल पट्टा प्रकरण भी उनके समक्ष चल रहा है.

तीन पत्रों से शुरू हुआ विवाद

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को 2, 10 और 17 अगस्त को तीन पत्र लिखे थे. इन पत्रों में राजस्थान हाईकोर्ट में दूसरे राज्य से तत्काल चीफ जस्टिस नियुक्त करने का आग्रह किया गया था.

पत्रों में जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के प्रशासनिक और न्यायिक कामकाज पर सवाल उठाते हुए कुप्रबंधन, गलत तौर-तरीके, भाई-भतीजावाद और पक्षपात जैसे आरोप लगाए गए.

जस्टिस मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मामलों को बिना ठोस वजह दूसरी बेंचों से वापस लेकर उनकी सुनवाई दूसरी खंडपीठ को भेज दी गई. अब 7 सितंबर से जस्टिस शर्मा दोबारा मामलों की सुनवाई करेंगे.

नए सीजे की नियुक्ति की सिफारिश

जस्टिस एसपी शर्मा का कार्यकाल 26 सितंबर तक है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ वकीलों का विरोध तेज

इस बीच, राजस्थान में वकीलों के संगठनों ने भी न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है. 31 अगस्त को जयपुर में कुछ वकील उनके न्यायालय के बाहर बैठ गए और उनके खिलाफ नारेबाजी की.