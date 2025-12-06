Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान वन सेवा के अधिकारी पर फर्जी दिव्यांगता का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान वन सेवा के अधिकारी पर सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप को लेकर जवाब मांगा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh pareek
Published: Dec 06, 2025, 08:06 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 08:06 PM IST

Trending Photos

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!
7 Photos
rajasthan quiz

बिना सीमेंट के 1000 सालों तक टिके राजस्थान के किले, जानिए इसके पीछे का असली राज!

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान
8 Photos
aadhar card update

Aadhaar App का बड़ा धमाका! घर बैठे बदले मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी प्रक्रिया अब हुई बेहद आसान

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!
7 Photos
rajasthan news

ऊंट पालन से बदल जाएगी किस्मत, जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं करोड़पति!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो दरवाजा, जो साल में सिर्फ खुलता है 4 बार?

राजस्थान वन सेवा के अधिकारी पर फर्जी दिव्यांगता का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान वन सेवा के अधिकारी पर सेवाकाल के दौरान सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल करने और उसके आधार पर पहले सलेक्शन स्केल का लाभ और अब आईएफएस पद पर होने वाली पदोन्नति में इसका लाभ मिलने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है.

जिस पर अदालत ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, यूपीएससी सचिव, पीसीसीएफ और डीओपी सचिव सहित आरएफएस अधिकारी जगदीप सिंह से जवाब मांगा है.

जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरएफएस अधिकारी सरिता कुमारी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि जगदीप सिंह का राजस्थान वन सेवा के अधिकारी के पद पर सामान्य तौर पर चयन हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उसके पास चालीस फीसदी या अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता भी नहीं है. याचिका में आरोप लगाया गया कि अरण्य भवन में तैनाती के दौरान उन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग कर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लिया.

याचिकाकर्ता वरिष्ठता सूची में जगदीप सिंह से ऊपर हैं, लेकिन दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें याचिकाकर्ताओं से पहले सिलेक्शन स्केल का लाभ दिया गया. वहीं, अब उन्हें इसी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा में पदोन्नति में लाभ दिया जा सकता है.

याचिका में कहा गया फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर एसओजी में कई प्रकरण दर्ज है और राज्य सरकार भी संदिग्ध अधिकारियों की दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करा रही है. इसके बावजूद जगदीप सिंह की दिव्यांगता को लेकर कोई जांच नहीं की गई.

आरएफएस से आईएसएफ पद पर पदोन्नति के लिए जल्दी ही पदोन्नति बोर्ड की बैठक होने वाली है. उसमें भी जगदीप सिंह को दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं से ऊपर माना जाएगा.

ऐसे में राज्य सरकार पहले जगदीप सिंह की दिव्यांगता की जांच की जाए और उसके बाद ही डीपीसी बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news