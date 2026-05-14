/राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दुग्ध संघों में प्रशासक लगाने पर लगाई रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों व उनकी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक लगाने वाले 21 अप्रैल के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

वहीं, राज्य सरकार और को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि समितियों के चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए.

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हो सकती है जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू

अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं प्राथमिक दुग्ध सहकारी संघों में प्रशासक नियुक्ति का निर्णय किस आधार पर लिया. अदालत ने को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह उचित समझे तो जिला संघों और प्राथमिक संघों में जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश जयपुर डेयरी की प्राथमिक सदस्य गणेशपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सहित 10 अन्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की याचिका पर दिया.

2021 में हुए थे दुग्ध संघों और प्राथमिक संघों के चुनाव

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिला दुग्ध संघों और प्राथमिक संघों के चुनाव 2021 में हुए थे. उनका कार्यकाल गत फरवरी माह में खत्म हो गया. इसके बाद रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाओं ने सभी जिला संघों और उनकी प्राथमिक समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए.

प्रार्थियों का कहना है कि कानूनी तौर पर समय पर चुनाव कराना को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी थी. ट्रिब्यूनल को कार्यकाल खत्म होने की पूरी जानकारी के बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया.

लोकतांत्रिक ढांचे में राज्य सरकार दखल नहीं कर सकती