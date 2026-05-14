Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दुग्ध संघों में प्रशासक लगाने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दुग्ध संघों में प्रशासक लगाने पर लगाई रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों और प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh pareek
Published: May 14, 2026, 10:45 PM|Updated: May 14, 2026, 10:45 PM
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, दुग्ध संघों में प्रशासक लगाने पर लगाई रोक
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला दुग्ध संघों व उनकी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में राज्य सरकार की ओर से प्रशासक लगाने वाले 21 अप्रैल के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है.

वहीं, राज्य सरकार और को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि समितियों के चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

हो सकती है जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू

अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं प्राथमिक दुग्ध सहकारी संघों में प्रशासक नियुक्ति का निर्णय किस आधार पर लिया. अदालत ने को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह उचित समझे तो जिला संघों और प्राथमिक संघों में जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.

जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश जयपुर डेयरी की प्राथमिक सदस्य गणेशपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति सहित 10 अन्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की याचिका पर दिया.

2021 में हुए थे दुग्ध संघों और प्राथमिक संघों के चुनाव

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी जिला दुग्ध संघों और प्राथमिक संघों के चुनाव 2021 में हुए थे. उनका कार्यकाल गत फरवरी माह में खत्म हो गया. इसके बाद रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाओं ने सभी जिला संघों और उनकी प्राथमिक समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए.

प्रार्थियों का कहना है कि कानूनी तौर पर समय पर चुनाव कराना को-ऑपरेटिव चुनाव ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी थी. ट्रिब्यूनल को कार्यकाल खत्म होने की पूरी जानकारी के बावजूद चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया.

लोकतांत्रिक ढांचे में राज्य सरकार दखल नहीं कर सकती

सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक ढांचे में राज्य सरकार दखल नहीं कर सकती इसलिए संघों के चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्त करने पर रोक लगाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रशासक लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news