/राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

Rajasthan Panchayat Election Date: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चल रहे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दे दिया है. साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं. यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया.

दरअसल, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. सरकार ने अदालत को बताया था कि ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया, संसाधनों की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते तय समयसीमा में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.

गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. चुनाव समय पर नहीं होने के बाद यह मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा था. अब अदालत के ताजा आदेश के बाद प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर नई समय सीमा तय हो गई है.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है. राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है. इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है. ओबीसी आरक्षण निर्धारण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल अब तक तीन बार बढ़ाया जा चुका है. वर्तमान में ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक निर्धारित है.

इधर, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी तय समय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.