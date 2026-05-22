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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

Rajasthan Panchayat Election Date: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक का समय दिया है. साथ ही OBC आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव टालने को लेकर दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh pareek
Published: May 22, 2026, 12:59 PM|Updated: May 22, 2026, 12:59 PM
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Panchayat Election Date: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चल रहे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दे दिया है. साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं. यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया.

दरअसल, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी. सरकार ने अदालत को बताया था कि ओबीसी आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया, संसाधनों की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते तय समयसीमा में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया.

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मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया.

गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे. चुनाव समय पर नहीं होने के बाद यह मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा था. अब अदालत के ताजा आदेश के बाद प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर नई समय सीमा तय हो गई है.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है. राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है. इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है. ओबीसी आरक्षण निर्धारण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल अब तक तीन बार बढ़ाया जा चुका है. वर्तमान में ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक निर्धारित है.

इधर, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी तय समय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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