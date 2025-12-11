Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टोंक रोड होटल पर भी आया ई मेल

Rajasthan Bomb Threats : राजस्थान हाईकोर्ट को आज 6वीं बार बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. वहीं जयपुर के टोंक रोड पर एक होटल में भी धमकी भरा ई मेल आया है. जिसमें होटल में बम रखा होने की धमकी दी गयी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 11, 2025, 12:14 PM IST | Updated: Dec 11, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में छाएंगे बादल

राजस्थान टूरिज्म का मेगा ब्लास्ट! नई पर्यटन नीति–2025 लॉन्च, 3D स्कैन, डिजिटल म्यूज़ियम और VR से दुनिया भर के पर्यटकों को मिलेगा बेहतरीन अनुभव
10 Photos
rajasthan tourism

राजस्थान टूरिज्म का मेगा ब्लास्ट! नई पर्यटन नीति–2025 लॉन्च, 3D स्कैन, डिजिटल म्यूज़ियम और VR से दुनिया भर के पर्यटकों को मिलेगा बेहतरीन अनुभव

SIR Form: 11 दिसंबर के बाद भी नाम जुड़ सकता है! वोटर लिस्ट को लेकर पढ़ें बड़ा अपडेट
7 Photos
Rajasthan SIR Status

SIR Form: 11 दिसंबर के बाद भी नाम जुड़ सकता है! वोटर लिस्ट को लेकर पढ़ें बड़ा अपडेट

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!
6 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क, दुनिया तक पहुंचेगी भारतीय बिजली!

राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टोंक रोड होटल पर भी आया ई मेल

Jaipur Bomb Threats : राजस्थान हाईकोर्ट को आज 6वीं बार बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है.

इधर धमकी के बाद हाईकोर्ट में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. आपको बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद हाल ही में 5 दिसंबर को भी धमकी दी गयी थी जिसके बाद 8, 9 ,10 और अब 11 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया है.

वहीं जयपुर के टोंक रोड पर एक होटल में भी धमकी भरा ई मेल आया है. जिसमें होटल में बम रखा होने की धमकी दी गयी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

होटल में बम की धमकी वाले मामले में होटल का नाम इंटर कॉंटिनेंटल बताया जा रहा है. कल शाम भी इसी होटल में बम होने की धमकी दी गयी थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर बम स्क्वाड टीम के साथ पहुंची है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट के साथ ही अजमेर दरगाह शरीफ को भी अजमेर को भी धमकी भरा ईमेल मिला था. जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर और दरगाह में बम विस्फोट करने की बात लिखी गई थी.

धमकी की सूचना के बाद से पूरे कलेक्ट्रेट में पुलिस जाप्ता पहुंच गया था. हालांकि कुछ नहीं मिला था.

खबर अपडेट हो रही है….

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news