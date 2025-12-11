राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टोंक रोड होटल पर भी आया ई मेल

Jaipur Bomb Threats : राजस्थान हाईकोर्ट को आज 6वीं बार बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है. मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गयी है.

इधर धमकी के बाद हाईकोर्ट में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. आपको बता दें कि 31 अक्टूबर के बाद हाल ही में 5 दिसंबर को भी धमकी दी गयी थी जिसके बाद 8, 9 ,10 और अब 11 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया है.

वहीं जयपुर के टोंक रोड पर एक होटल में भी धमकी भरा ई मेल आया है. जिसमें होटल में बम रखा होने की धमकी दी गयी है.

होटल में बम की धमकी वाले मामले में होटल का नाम इंटर कॉंटिनेंटल बताया जा रहा है. कल शाम भी इसी होटल में बम होने की धमकी दी गयी थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर बम स्क्वाड टीम के साथ पहुंची है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट के साथ ही अजमेर दरगाह शरीफ को भी अजमेर को भी धमकी भरा ईमेल मिला था. जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर और दरगाह में बम विस्फोट करने की बात लिखी गई थी.

धमकी की सूचना के बाद से पूरे कलेक्ट्रेट में पुलिस जाप्ता पहुंच गया था. हालांकि कुछ नहीं मिला था.

