Hanuman Beniwal: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जश्न का माहौल, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों में उत्साह, धूमधाम से कर रहे आतिशबाजी

Hanuman Beniwal: नागौर में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2021 की पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद उत्साह का माहौल है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास के बाहर उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर और नारेबाजी के साथ जश्न मनाया. बेनीवाल लंबे समय से इस भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर संघर्षरत थे और इसके लिए शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे.

उनकी इस मांग का आधार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे. आखिरकार, हाईकोर्ट ने जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ के माध्यम से परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया, जिसे अभ्यर्थियों और बेनीवाल के समर्थकों ने न्याय की जीत के रूप में देखा.

समर्थकों ने इस फैसले को युवाओं के भविष्य की रक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. इस दौरान बेनीवाल ने भी अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि यह फैसला निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए उनकी लड़ाई का परिणाम है. नागौर में इस फैसले से युवाओं में नई उम्मीद जगी है, और अब सभी नई भर्ती प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

