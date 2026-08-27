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पिता की मौत के समय ढाई साल का था बेटा, 21 साल बाद हाईकोर्ट ने दी अनुकंपा नियुक्ति की राह

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 साल पहले कर्मचारी की मौत के मामले में उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है. पिता की मौत के समय बेटा ढाई साल का था. कोर्ट ने तकनीकी आधार पर नियुक्ति से इनकार को उचित नहीं माना.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh pareek
Published:Aug 27, 2026, 10:38 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 10:38 AM IST
पिता की मौत के समय ढाई साल का था बेटा, 21 साल बाद हाईकोर्ट ने दी अनुकंपा नियुक्ति की राह
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में कर्मचारी की मौत के 21 साल बाद उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. अदालत ने सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी को निर्देश दिया कि अपीलार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार उचित पद पर तत्काल नियुक्ति दी जाए. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उमेश सिंह की अपील पर सुनाया.

पिता की मौत के समय महज ढाई साल का था

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अदालत को बताया गया कि उमेश सिंह के पिता संस्थान में तकनीशियन के पद पर कार्यरत थे. नौकरी के दौरान 3 मार्च 2005 को उनका निधन हो गया. उस समय उमेश की उम्र महज ढाई साल थी. पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके दादा-दादी पर आ गई. बाद में दादा का भी निधन हो गया.

बालिग होते ही किया नौकरी के लिए आवेदन

अधिवक्ता रोहित चौधरी ने अदालत को बताया कि उमेश के बालिग होने के बाद उसने बिना देरी किए 27 जुलाई 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. हालांकि संस्थान ने आवेदन को देरी का आधार बताते हुए खारिज कर दिया.

अपील में यह भी कहा गया कि संस्थान के अधिकारियों ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि बालिग होने पर उमेश की नौकरी के लिए विचार किया जाएगा.

परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी पक्ष रखा

अदालत में बताया गया कि परिवार में पांच बहनें हैं, जिनमें से दो का विवाह हो चुका है और एक बहन दिव्यांग है. बहनों ने उमेश के लिए स्वयं नौकरी लेने से इनकार कर दिया था. ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई.

वहीं संस्थान की ओर से नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा गया कि कर्मचारी की मौत के 15 साल बाद अनुकंपा नौकरी पर विचार नहीं किया जा सकता. संस्थान ने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होने और पेंशन व ग्रेच्युटी मिलने का भी तर्क दिया. यह भी कहा गया कि कर्मचारी की मौत के समय तीन बहनें नौकरी के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया.

तकनीकी आधार पर नौकरी से इनकार उचित नहीं

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि तकनीकी कारणों को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार का आधार नहीं बनाया जा सकता. ऐसा होने पर योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, खासकर तब जब परिवार की अत्यधिक गरीबी साफ हो.

अदालत ने माना कि उमेश ने नौकरी के लिए योग्य होते ही तत्काल आवेदन किया था और परिवार का आर्थिक संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है. परिवार में अन्य योग्य सदस्यों की मौजूदगी को भी उसकी अयोग्यता का आधार नहीं माना जा सकता. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संस्थान को उमेश को उसकी योग्यता के अनुरूप उचित पद पर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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