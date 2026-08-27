/पिता की मौत के समय ढाई साल का था बेटा, 21 साल बाद हाईकोर्ट ने दी अनुकंपा नियुक्ति की राह

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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में कर्मचारी की मौत के 21 साल बाद उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं. अदालत ने सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी को निर्देश दिया कि अपीलार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार उचित पद पर तत्काल नियुक्ति दी जाए. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उमेश सिंह की अपील पर सुनाया.
पिता की मौत के समय महज ढाई साल का था
अदालत को बताया गया कि उमेश सिंह के पिता संस्थान में तकनीशियन के पद पर कार्यरत थे. नौकरी के दौरान 3 मार्च 2005 को उनका निधन हो गया. उस समय उमेश की उम्र महज ढाई साल थी. पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके दादा-दादी पर आ गई. बाद में दादा का भी निधन हो गया.
बालिग होते ही किया नौकरी के लिए आवेदन
अधिवक्ता रोहित चौधरी ने अदालत को बताया कि उमेश के बालिग होने के बाद उसने बिना देरी किए 27 जुलाई 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. हालांकि संस्थान ने आवेदन को देरी का आधार बताते हुए खारिज कर दिया.
अपील में यह भी कहा गया कि संस्थान के अधिकारियों ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि बालिग होने पर उमेश की नौकरी के लिए विचार किया जाएगा.
परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी पक्ष रखा
अदालत में बताया गया कि परिवार में पांच बहनें हैं, जिनमें से दो का विवाह हो चुका है और एक बहन दिव्यांग है. बहनों ने उमेश के लिए स्वयं नौकरी लेने से इनकार कर दिया था. ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई.
वहीं संस्थान की ओर से नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा गया कि कर्मचारी की मौत के 15 साल बाद अनुकंपा नौकरी पर विचार नहीं किया जा सकता. संस्थान ने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होने और पेंशन व ग्रेच्युटी मिलने का भी तर्क दिया. यह भी कहा गया कि कर्मचारी की मौत के समय तीन बहनें नौकरी के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया.
तकनीकी आधार पर नौकरी से इनकार उचित नहीं
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि तकनीकी कारणों को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार का आधार नहीं बनाया जा सकता. ऐसा होने पर योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, खासकर तब जब परिवार की अत्यधिक गरीबी साफ हो.
अदालत ने माना कि उमेश ने नौकरी के लिए योग्य होते ही तत्काल आवेदन किया था और परिवार का आर्थिक संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है. परिवार में अन्य योग्य सदस्यों की मौजूदगी को भी उसकी अयोग्यता का आधार नहीं माना जा सकता. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संस्थान को उमेश को उसकी योग्यता के अनुरूप उचित पद पर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए.
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