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मोहन हाथी को लेकर बड़ा कानूनी टर्न! महावत को झटका, सरकार को मिली राहत

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने असम से फर्जी ट्रांजिट के जरिए जयपुर लाए गए हाथी मोहन की कस्टडी महावत को देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने महावत सलीम से जवाब मांगा और हाथी की देखभाल राज्य सरकार को सौंपी. मामला फर्जी ट्रांजिट से जुड़ा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh pareek
Published: Jun 16, 2026, 11:08 PM|Updated: Jun 16, 2026, 11:08 PM
मोहन हाथी को लेकर बड़ा कानूनी टर्न! महावत को झटका, सरकार को मिली राहत
Image Credit: Rajasthan High Court

Rajasthan High Court: जयपुर में हाथी मोहन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है. फर्जी ट्रांजिट के जरिए असम से जयपुर लाए गए इस हाथी की कस्टडी फिलहाल महावत को देने के निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस बिपिन गुप्ता की अवकाशकालीन एकलपीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. साथ ही अदालत ने महावत सलीम से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा है.

राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि हाथी “मोहन” को लोकनाथ बोहरा नाम का व्यक्ति असम से जयपुर लेकर आया था. आरोप है कि इसे लाने में नियमों और अनुमति की अनदेखी की गई है. खास बात यह है कि इस तरह हाथी को लाने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति जरूरी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई.

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सरकार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन सामने आने के बाद वन विभाग ने हाथी को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था. लेकिन इसके बाद महावत सलीम ने निचली अदालत में आवेदन दिया और कोर्ट ने 29 अप्रैल को हाथी की सुपुर्दगी उसके हवाले करने का आदेश दे दिया था.

राज्य सरकार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि हाथी एक संरक्षित वन्य जीव है और इसका निजी मालिकाना हक आम पशुओं की तरह नहीं हो सकता. फिलहाल हाथी को एलीफेंट विलेज में रखा गया है और वहीं उसकी देखभाल की जा रही है.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए साफ किया कि फिलहाल हाथी की देखभाल राज्य सरकार ही करेगी. साथ ही महावत सलीम को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि भारत में हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची-1 में शामिल किया गया है. ऐसे में न तो इसका निजी तौर पर व्यापार किया जा सकता है और न ही इसे सामान्य संपत्ति की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है. इस मामले ने एक बार फिर हाथियों के स्वामित्व और उनके संरक्षण से जुड़े कानूनों पर चर्चा छेड़ दी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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