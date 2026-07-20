/5 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट, जानिए कब पड़ेंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

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Rajasthan Panchayat Nikay Chunav: राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र को स्वीकार करते हुए 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. अदालत में सरकार ने बताया कि पहले नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.
17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी, जबकि 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया.
शेड्यूल अदालत के समक्ष पेश किया
प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर इंतजार हो रहा था. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल अदालत के समक्ष पेश किया. सरकार की ओर से दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 16 जुलाई को दिए गए अदालत के आदेश की पालना में शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, ओबीसी आयोग के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में निर्णय लिया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा. इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग 15 अगस्त तक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करेंगे.
गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावार रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है. इसी वजह से चुनाव में देरी हुई.
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