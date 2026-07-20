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5 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट, जानिए कब पड़ेंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी प्रगति हुई है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र स्वीकार करते हुए 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने अदालत को बताया कि पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh pareek
Published: Jul 20, 2026, 02:55 PM|Updated: Jul 20, 2026, 03:11 PM
5 अगस्त तक आएगी OBC आयोग की रिपोर्ट, जानिए कब पड़ेंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट
Image Credit: Rajasthan Panchayat Nikay ChunavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Panchayat Nikay Chunav: राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र को स्वीकार करते हुए 15 नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. अदालत में सरकार ने बताया कि पहले नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.

17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा

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प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी, जबकि 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया.

शेड्यूल अदालत के समक्ष पेश किया

प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर इंतजार हो रहा था. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल अदालत के समक्ष पेश किया. सरकार की ओर से दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 16 जुलाई को दिए गए अदालत के आदेश की पालना में शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, ओबीसी आयोग के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

बैठक में निर्णय लिया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा. इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग 15 अगस्त तक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावार रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है. इसी वजह से चुनाव में देरी हुई.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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