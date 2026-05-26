/बड़ा फैसला: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट का आया तगड़ा आदेश, याचिकाएं खारिज!

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Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने समय पर पंचायत व निकाय चुनाव न कराने पर दायर अवमानना याचिकाएं खारिज कर दी हैं. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की पीठ ने माना कि सरकार को पर्याप्त समय दिया गया था, इसलिए अब अवमानना का मामला नहीं बनता. इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है.
Jaipur News: जयपुर में पंचायत और निकाय चुनाव टालने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है. अदालत ने चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं को सारहीन मानते हुए खारिज कर दिया.
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह देवंदा और संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया. याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने तय समय सीमा में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराए.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने राज्य सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़ी तैयारियों को लेकर पक्ष रखा गया. कोर्ट ने माना कि पूर्व आदेश के बाद सरकार को चुनाव कराने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. इसी आधार पर अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अवमानना का मामला नहीं बनता और याचिकाएं सारहीन हो चुकी हैं.
यह मामला 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर याचिकाओं से जुड़ा था. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए राहत मिली है.
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