/Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट (HCRAJ) में सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है. राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर और शॉफर के पदों पर आयोजित की गई भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब हाई कोर्ट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं.

17 मई को जारी हुआ रिजल्ट, मेरिट लिस्ट में चेक करें स्टेटस

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ड्राइवर भर्ती के लिए आयोजित किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट 17 मई 2026 को ऑनलाइन जारी किया गया है. जो अभ्यर्थी इस लिखित/स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब जारी की गई आधिकारिक पीडीएफ (PDF) में अपना रोल नंबर सर्च करके अगले चरण के लिए अपना क्वालिफाइंग स्टेटस देख सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही हाई कोर्ट प्रशासन ने विभिन्न श्रेणियों (General, OBC, SC, ST, EWS) के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं.

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कैसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दी गई बेहद आसान प्रक्रिया का पालन करके अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in को ओपन करें.फिर होम पेज पर दिखाई दे रहे "Recruitment" (भर्ती) सेक्शन पर क्लिक करें. यहाँ आपको "Driver Result 2026" का एक्टिव लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. क्लिक करते ही रिजल्ट की पूरी मेरिट लिस्ट आपके सामने PDF फॉर्मेट में खुल जाएगी, इसे अपने डिवाइस में सेव कर लें. अब इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके अपना परिणाम देख लें.

रिजल्ट के बाद क्या? जानिए सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण

स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए अभी कुछ और महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना होगा. फाइनल सिलेक्शन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा. क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों की ड्राइविंग स्किल्स को जांचने के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा. इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों के शैक्षणिक व तकनीकी दस्तावेजों की जांच होगी. शारीरिक फिटनेस और विजन टेस्ट के लिए मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. इन सभी चरणों के अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी. मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा जॉइनिंग लेटर सौंपे जाएंगे.

