Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नासिर-जुनैद हत्याकांड में ढाई साल बाद बड़ा मोड़, मोनू मानेसर को मिली जमानत

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर के नासिर-जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर (मोहित यादव) को जमानत मंजूर कर दी है.  जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. मोनू मानेसर पिछले करीब ढाई साल से जेल में बंद थे.  

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByMahesh pareek
Published:Mar 06, 2026, 09:07 AM IST | Updated:Mar 06, 2026, 09:07 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में पेट्रोल ₹105 के पार, जानिए आपके शहर का भाव
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी! जयपुर में पेट्रोल ₹105 के पार, जानिए आपके शहर का भाव

Daadh Devi: कोटा का 1000 साल पुराना अद्भुत मंदिर, Navratri मे उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़
7 Photos
Rajasthan Temple

Daadh Devi: कोटा का 1000 साल पुराना अद्भुत मंदिर, Navratri मे उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़

RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग
7 Photos
RRTS

RRTS नमो भारत परियोजना में फंस गया विवाद! लागत बंटवारे पर तनातनी, पुनर्विचार की मांग

राजस्थान में क्रैश हुआ गोल्ड, चांदी की भी डूब रही नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
jaipur gold silver rate

राजस्थान में क्रैश हुआ गोल्ड, चांदी की भी डूब रही नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

नासिर-जुनैद हत्याकांड में ढाई साल बाद बड़ा मोड़, मोनू मानेसर को मिली जमानत

Monu Manesar: राजस्थान हाईकोर्ट ने 2023 के बहुचर्चित नासिर-जुनैद हत्याकांड में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर (मोहित यादव) को जमानत मंजूर कर दी है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. मोनू मानेसर पिछले करीब ढाई साल से जेल में बंद थे. इस फैसले से वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं, हालांकि जमानत शर्तों और बॉन्ड पूरा होने के बाद रिहाई होगी. यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इसमें गो-तस्करी के संदेह में दो मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप लगा था.


याचिका में उठाए गए मुख्य तर्क
अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने याचिका में तर्क दिया कि मोनू मानेसर पिछले ढाई साल से न्यायिक हिरासत में हैं. चार्जशीट में 74 गवाह सूचीबद्ध हैं, लेकिन अभी तक किसी एक गवाह की भी जिरह नहीं हुई है. ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना है, जिससे लंबी हिरासत अनुचित हो जाती है. साथ ही, सह-आरोपी अनिल कुमार को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत की मांग की गई. हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर की.


सरकारी पक्ष का विरोध और कोर्ट की टिप्पणी
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना में दो निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या हुई है. आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपी की लंबी हिरासत, ट्रायल में प्रगति की कमी और अन्य सह-आरोपियों को मिली जमानत को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें नियमित हाजिरी और गवाहों पर प्रभाव न डालने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


क्या हुआ था 2023 में?
16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो गाड़ी में दो जली हुई लाशें मिली थीं. जांच में पता चला कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी इलाके के निवासी नासिर (25) और जुनैद (35) की हैं. दोनों पर गो-तस्करी का आरोप लगाकर अगवा किया गया था. मृतकों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई. 11 सितंबर 2023 को मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार, मोनू इस हत्या की साजिश में शामिल थे, हालांकि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. यह मामला नूह दंगों और गो-रक्षक गतिविधियों से जुड़ा होने के कारण विवादास्पद रहा. मोनू पर अन्य मामलों (नूह हिंसा, पाटौदी फायरिंग) में भी आरोप थे, लेकिन उनमें वह पहले ही जमानत पर बाहर आ चुके हैं.


परिवार और समर्थकों की प्रतिक्रिया
मोनू मानेसर के समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि लंबी हिरासत अन्यायपूर्ण थी. वहीं, मृतकों के परिजनों और कुछ सामाजिक संगठनों ने फैसले पर निराशा जताई है. वे कहते हैं कि जांच अभी जारी है और ट्रायल में साक्ष्य पेश होने बाकी हैं. हाईकोर्ट का यह फैसला जमानत है, न कि बरी होना, इसलिए मुकदमा कोर्ट में चलता रहेगा.


कानूनी स्थिति और आगे क्या?
जमानत मिलने के बाद मोनू मानेसर को जेल से रिहा होने के लिए जमानत बॉन्ड भरना होगा. यदि कोई अन्य मामला लंबित नहीं रहा, तो वह जल्द बाहर आ जाएंगे. यह मामला गो-रक्षा, सांप्रदायिक तनाव और कानूनी प्रक्रिया की गति जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में ला रहा है. राजस्थान पुलिस अब ट्रायल को तेज करने की कोशिश करेगी ताकि साक्ष्य पेश किए जा सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news