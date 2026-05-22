/राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, OBC आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के आदेश

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Rajasthan Panchayat Election Date: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. वहीं ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए.
Rajasthan Panchayat Election Date: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. वहीं ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए. ऐसे में अब ओबीसी आयोग को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करनी होगी.
ओबीसी आयोग को 29 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट
पंचायत-निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ओबीसी आयोग को जल्द रिपोर्ट देनी होगी, नहीं तो चुनाव संभव नहीं है. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ना मिलने के कारण चुनाव समय पर नहीं हो पाए.
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ओबीसी आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया था, अब ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक है, लेकिन अब कोर्ट ने आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए हैं, ताकि 31 जुलाई तक चुनाव हो सके. यानि सरकार के पास चुनाव करवाने के लिए 2 महीने का समय है. इससे पहले ओबीसी आयोग को 29 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी. हालांकि जब आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा तो कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव अक्टूबर-नंवबर में होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के आदेश दिए.
आयोग को जिलों से मिले आंकड़ों में खामी
कई पंचायतों के जनसंख्या डेटा अधूरे या गलत मिले थे. जनाधार के डेटा से भी आयोग ने रिपोर्ट में मदद ली, लेकिन उसमें भी गड़बड़ दिखी. तकरीबन 400 गांव में तो इस रिकॉर्ड के मुताबिक ओबीसी की कोई आबादी ही नहीं थी. साथ ही एससी-एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय नहीं हो पाया था. इसी कारण आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया और कार्यकाल बढ़ाना पड़ा.
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मुख्य सचिव को लिखा था खत
इससे पहले आयोग ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या दोनों को शून्य दिखाया गया है. 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 के बीच दर्ज है. जबकि 266 पंचायतों में यह 501 से 1000 के बीच दर्शाई गई है. हालांकि, पंचायती राज विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायतों का गठन वहां किया जाता है, जहां जनसंख्या 1200 से अधिक हो, जिससे यह संकेत मिलता है कि आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं.
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