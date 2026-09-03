/Rajasthan: जिला प्रमुख में OBC आरक्षण का मामला, 8 सितंबर को हो सकता है फैसला

Rajasthan News: प्रदेश में जिला प्रमुख के पदों पर OBC आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता राधेराम गोदारा की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सख्त लहजे में सरकार से सवाल किया कि पिछली बार वर्ष 2020 में कुल 33 जिला प्रमुख पदों में OBC के लिए 5 सीटें आरक्षित थीं और इस बार जिला प्रमुख के पद बढ़कर 41 हो गए हैं, तो फिर भी OBC के लिए भी 5 ही सीटें क्यों रखी गई हैं?

याचिका में OBC की सीटों के इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा गया है कि कुल पदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 होने के बावजूद OBC प्रतिनिधित्व में कोई वृद्धि नहीं की गई. याचिका में OBC आरक्षण की पुनर्गणना कर उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से मामले में मांगा जवाब

जब जिला प्रमुख की कुल सीट 33 से बढ़कर हो गई 41

तो OBC की सीटों में क्यों नहीं हुई बढ़ोतरी

मामले को 8 सितंबर को अंतिम निस्तारण

OBC आरक्षण की गणना पर उठाए सवाल

याचिका के अधिवक था आनंद शर्मा ने 2020 के 33 जिला प्रमुख पदों की तुलना वर्तमान 41 जिला प्रमुख पदों से करते हुए OBC आरक्षण की गणना पर सवाल उठाया. याचिका में 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर OBC को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की. जिला प्रमुख को लेकर अब 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, जहां मामले के अंतिम निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश आने की संभावना है.

9 और 11 सितंबर को होगा मतदान

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 इस समय काफी अहम दौर में हैं. नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 सितंबर को नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं-इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाएं शामिल हैं. मतदान दो चरणों में होगा-9 सितंबर और 11 सितंबर 2026. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.

मतगणना 14 सितंबर 2026 को होगी. इसके बाद महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित रखा गया है, जबकि कोटा में मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है.

इस बार चुनाव में सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं माना जा रहा. बागी उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी, जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे कई वार्डों में परिणाम बदल सकते हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने टिकट वितरण के बाद बगावत संभालने की चुनौती रही. इसके अलावा BAP, AIMIM, RLP, SDPI, AAP और RLD जैसी छोटी पार्टियां भी चुनिंदा वार्डों में मैदान में हैं, जिससे कई जगह मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है.